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Студенты из Индии рассказали о нападениях со стороны ВСУ в Харькове
Студенты из Индии рассказали о нападениях со стороны ВСУ в Харькове
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в украинских городах осталось очень много иностранцев, которые не могут покинуть зону боевых действий из-за... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T12:32+0300
2022-03-04T12:32+0300
2022-03-04T12:32+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Студенты из Индии, приехавшие в Харьков на учебу, сообщают о нападениях со стороны украинских военных, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью одной из студенток телеканалу India TV.По словам Харшиты, приехавшей из индийского штата Карнатака, индийцы пытаются покинуть город, но не могут этого сделать из-за действий украинских властей. Девушка добавила, что некоторых студентов избили, кроме того, она сообщила о случаях, когда индийцев просили покинуть бункеры. У многих их них заканчивается еда, а связаться с посольством Индии на Украине они не могут."Украинцы говорят индийским студентам, что Индия их не поддерживает, и почему они должны им помогать?" - сказала Харшита.Ранее также поступали сообщения о том, что индийцев задерживают на границе, против них используют электрошокеры, дубинки, и даже стреляют в воздух. По мнению самих студентов, ставших очевидцами этой ситуации, действия украинских пограничников связаны с тем, что Индия воздержалась от голосования против России в Совете Безопасности ООН.Министерство иностранных дел Индии ранее сообщило о том, что в Харькове находится несколько сотен индийских граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossotrudnichestvo-poprosilo-bachelet-povliyat-na-otkrytie-gumanitarnykh-koridorov-na-ukraine-1037919681.html
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Студенты из Индии рассказали о нападениях со стороны ВСУ в Харькове
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Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в украинских городах осталось очень много иностранцев, которые не могут покинуть зону боевых действий из-за действий украинских властей.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik.
Студенты из Индии, приехавшие в Харьков на учебу, сообщают о нападениях со стороны украинских военных, пишет РИА Новости
со ссылкой на интервью одной из студенток телеканалу India TV.
По словам Харшиты, приехавшей из индийского штата Карнатака, индийцы пытаются покинуть город, но не могут этого сделать из-за действий украинских властей.
"Индийских студентов выталкивают из поездов, им не разрешают садиться на поезд, если их допрашивают, на них нападают и направляют оружие", - сообщила она.
Девушка добавила, что некоторых студентов избили, кроме того, она сообщила о случаях, когда индийцев просили покинуть бункеры. У многих их них заканчивается еда, а связаться с посольством Индии на Украине они не могут.
"Украинцы говорят индийским студентам, что Индия их не поддерживает, и почему они должны им помогать?" - сказала Харшита.
Ранее также поступали сообщения о том, что индийцев задерживают на границе, против них используют электрошокеры, дубинки, и даже стреляют в воздух. По мнению самих студентов, ставших очевидцами этой ситуации, действия украинских пограничников связаны с тем, что Индия воздержалась от голосования против России в Совете Безопасности ООН.
Министерство иностранных дел Индии ранее сообщило о том, что в Харькове находится несколько сотен индийских граждан.