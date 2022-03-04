https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/studenty-iz-indii-rasskazali-o-napadeniyakh-so-storony-vsu-v-kharkove-1037927696.html

Студенты из Индии рассказали о нападениях со стороны ВСУ в Харькове

Студенты из Индии рассказали о нападениях со стороны ВСУ в Харькове

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в украинских городах осталось очень много иностранцев, которые не могут покинуть зону боевых действий из-за... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T12:32+0300

2022-03-04T12:32+0300

2022-03-04T12:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

украина

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/17/1037733600_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_15805915353a6829b911ba97d716de0e.jpg

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Студенты из Индии, приехавшие в Харьков на учебу, сообщают о нападениях со стороны украинских военных, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью одной из студенток телеканалу India TV.По словам Харшиты, приехавшей из индийского штата Карнатака, индийцы пытаются покинуть город, но не могут этого сделать из-за действий украинских властей. Девушка добавила, что некоторых студентов избили, кроме того, она сообщила о случаях, когда индийцев просили покинуть бункеры. У многих их них заканчивается еда, а связаться с посольством Индии на Украине они не могут."Украинцы говорят индийским студентам, что Индия их не поддерживает, и почему они должны им помогать?" - сказала Харшита.Ранее также поступали сообщения о том, что индийцев задерживают на границе, против них используют электрошокеры, дубинки, и даже стреляют в воздух. По мнению самих студентов, ставших очевидцами этой ситуации, действия украинских пограничников связаны с тем, что Индия воздержалась от голосования против России в Совете Безопасности ООН.Министерство иностранных дел Индии ранее сообщило о том, что в Харькове находится несколько сотен индийских граждан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossotrudnichestvo-poprosilo-bachelet-povliyat-na-otkrytie-gumanitarnykh-koridorov-na-ukraine-1037919681.html

украина

индия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, украина, индия