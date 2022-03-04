https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/volodin-zayavil-chto-zelenskiy-pereekhal-v-polshu-1037934934.html

Володин заявил, что Зеленский покинул Украину

Володин заявил, что Зеленский покинул Украину

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. При поддержке российской армии группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая от... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T16:25+0300

2022-03-04T16:25+0300

2022-03-04T17:24+0300

россия

украина

военная спецоперация рф в донбассе

новости

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну и сейчас находится в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.Ранее в пятницу в видеообращении к гражданам Зеленский заявил, что "почти вся армия России брошена против народа Украины".Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины для защиты жителей Донбасса, подвергавшихся обстрелам со стороны ВСУ. Наступление идет по нескольким направлениям, в настоящее время Киев блокирован с запада. Вооруженные силы России достигли господства в воздухе над всей Украиной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/nato-planirovala-razvyazat-tretyu-mirovuyu-voynu-zayavil-eks-premer-ukrainy-1037927618.html

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