https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/volodin-zayavil-chto-zelenskiy-pereekhal-v-polshu-1037934934.html
Володин заявил, что Зеленский покинул Украину
Володин заявил, что Зеленский покинул Украину
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. При поддержке российской армии группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая от... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T16:25+0300
2022-03-04T16:25+0300
2022-03-04T17:24+0300
россия
украина
военная спецоперация рф в донбассе
новости
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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну и сейчас находится в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.Ранее в пятницу в видеообращении к гражданам Зеленский заявил, что "почти вся армия России брошена против народа Украины".Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины для защиты жителей Донбасса, подвергавшихся обстрелам со стороны ВСУ. Наступление идет по нескольким направлениям, в настоящее время Киев блокирован с запада. Вооруженные силы России достигли господства в воздухе над всей Украиной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/nato-planirovala-razvyazat-tretyu-mirovuyu-voynu-zayavil-eks-premer-ukrainy-1037927618.html
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россия, украина, новости
Володин заявил, что Зеленский покинул Украину
16:25 04.03.2022 (обновлено: 17:24 04.03.2022) Подписаться на
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. При поддержке российской армии группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая от ВСУ населенные пункты, об оккупации Украины речь не идет.
СУХУМ, 4 мар – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну и сейчас находится в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram
.
"Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он – в Польше", - написал Володин.
Ранее в пятницу в видеообращении к гражданам Зеленский заявил, что "почти вся армия России брошена против народа Украины".
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины для защиты жителей Донбасса, подвергавшихся обстрелам со стороны ВСУ.
Наступление идет по нескольким направлениям, в настоящее время Киев блокирован с запада. Вооруженные силы России достигли господства в воздухе над всей Украиной.