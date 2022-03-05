https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/natsionalisty-prepyatstvuyut-vykhodu-mirnykh-zhiteley-iz-mariupolya-zayavili-v-dnr-1037946011.html

Националисты препятствуют эвакуации из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР

Националисты препятствуют эвакуации из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР

Итогом второго раунда российско-украинских переговоров стало достижение взаимопонимания по гуманитарным вопросам, продолжение переговоров ожидается в субботу... 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T13:42+0300

2022-03-05T13:42+0300

2022-03-05T13:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/05/1037945657_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bde6e455797ebb3ccb0268580e66167.jpg

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным жителям, оставшимся в Мариуполе, передает РИА Новости. Как заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин, к полудню оттуда не вышел ни один человек.По данным штаба, украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, четверо покинули город в обход."Из н.п. (населенного пункта прим.) Николаевка в н.п. Новый Свет Старобешевского района были эвакуированы 24 мирных жителя, из которых 4 – уроженцы н.п. Волноваха. По словам последних, в городе, по ул. Юбилейная, в подвалах разрушенных жилых домов находятся гражданские, которые не могут самостоятельно выбраться", — говорится в заявлении.Россия объявила режим тишины с 10:00 субботы и предоставила гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/rossiya-obyavila-rezhim-tishiny-dlya-vykhoda-mirnykh-zhiteley-iz-mariupolya-i-volnovakhi-1037942111.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, украина, донбасс