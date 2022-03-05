https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/natsionalisty-prepyatstvuyut-vykhodu-mirnykh-zhiteley-iz-mariupolya-zayavili-v-dnr-1037946011.html
Националисты препятствуют эвакуации из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР
Националисты препятствуют эвакуации из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР
Итогом второго раунда российско-украинских переговоров стало достижение взаимопонимания по гуманитарным вопросам, продолжение переговоров ожидается в субботу... 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T13:42+0300
2022-03-05T13:42+0300
2022-03-05T13:55+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным жителям, оставшимся в Мариуполе, передает РИА Новости. Как заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин, к полудню оттуда не вышел ни один человек.По данным штаба, украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, четверо покинули город в обход."Из н.п. (населенного пункта прим.) Николаевка в н.п. Новый Свет Старобешевского района были эвакуированы 24 мирных жителя, из которых 4 – уроженцы н.п. Волноваха. По словам последних, в городе, по ул. Юбилейная, в подвалах разрушенных жилых домов находятся гражданские, которые не могут самостоятельно выбраться", — говорится в заявлении.Россия объявила режим тишины с 10:00 субботы и предоставила гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/rossiya-obyavila-rezhim-tishiny-dlya-vykhoda-mirnykh-zhiteley-iz-mariupolya-i-volnovakhi-1037942111.html
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новости, россия, украина, донбасс
Националисты препятствуют эвакуации из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР
13:42 05.03.2022 (обновлено: 13:55 05.03.2022) Подписаться на
Итогом второго раунда российско-украинских переговоров стало достижение взаимопонимания по гуманитарным вопросам, продолжение переговоров ожидается в субботу или воскресенье.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik.
В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным жителям, оставшимся в Мариуполе, передает РИА Новости
.
Как заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин, к полудню оттуда не вышел ни один человек.
По данным штаба, украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, четверо покинули город в обход.
"Из н.п. (населенного пункта прим.) Николаевка в н.п. Новый Свет Старобешевского района были эвакуированы 24 мирных жителя, из которых 4 – уроженцы н.п. Волноваха. По словам последних, в городе, по ул. Юбилейная, в подвалах разрушенных жилых домов находятся гражданские, которые не могут самостоятельно выбраться", — говорится в заявлении.
Россия объявила режим тишины с 10:00 субботы и предоставила гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.