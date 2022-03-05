https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/rossiya-obyavila-rezhim-tishiny-dlya-vykhoda-mirnykh-zhiteley-iz-mariupolya-i-volnovakhi-1037942111.html

Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

Накануне российской армии удалось прорвать оборону Волновахи, которую укрепляли на протяжении восьми лет, Мариуполь был заблокирован ранее. 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T09:36+0300

2022-03-05T09:36+0300

2022-03-05T09:37+0300

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщает Минобороны.Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.По итогам второго раунда российско-украинских переговоров, стороны заявили, что удалось достичь взаимопонимания по гуманитарным вопросам.Третий раунд переговоров ожидается в эти выходные.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В субботу идет 10-й день спецоперации. При поддержке ВС РФ группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, но не собираются оккупировать Украину и ничем не угрожают гражданскому населению.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiya-i-ukraina-prishli-k-ponimaniyu-po-gumanitarnym-voprosam-1037920152.html

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