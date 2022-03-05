https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/pushilin-boeviki-azova-vzorvali-dom-v-mariupole-pod-zavalami-do-200-chelovek-1037943923.html

Пушилин: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами до 200 человек

Пушилин: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами до 200 человек

В субботу с 10:00 до 17:00 в Мариуполе объявлен режим тишины и открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T11:56+0300

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале находятся до 200 человек, в том числе дети, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала."Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: Бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", — сказал он.Глава Донецкой народной республики отметил, что администрация Мариуполя заявила об открытии гуманитарного коридора в сторону Запорожья, но властям ДНР крайне проблематично нести за него ответственность из-за провокаций ВСУ.Батальон "Азов" - ультраправое неонацисткое подразделение в составе Нацгвардии Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/rossiya-obyavila-rezhim-tishiny-dlya-vykhoda-mirnykh-zhiteley-iz-mariupolya-i-volnovakhi-1037942111.html

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