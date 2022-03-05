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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/srokov-novogo-raunda-peregovorov-rossii-i-ukrainy-poka-net-zayavil-lavrov-1037947265.html
Сроков нового раунда переговоров России и Украины пока нет, заявил Лавров
Сроков нового раунда переговоров России и Украины пока нет, заявил Лавров
С начала спецоперации российская и украинская делегации встречались дважды для переговоров 28 февраля и 3 марта. Третий раунд ожидался в эти выходные. 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T15:14+0300
2022-03-05T15:22+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинская сторона постоянно под разными предлогами откладывает начало очередного раунда переговоров."Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", - добавил Лавров.Российская и украинская делегации встречались дважды для переговоров 28 февраля и 3 марта. Итогом второго раунда переговоров стало достижение взаимопонимания по гуманитарным вопросам. Позже Россия и Украина согласовали открытие гуманитарных коридоров и пути выхода. В субботу с 10:00 Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей, заявлялось, что из Мариуполя будет эвакуировано 200 тысяч человек, а и из Волновахи 15 тысяч. Однако информации о покинувших населенные пункты все еще нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/natsionalisty-prepyatstvuyut-vykhodu-mirnykh-zhiteley-iz-mariupolya-zayavili-v-dnr-1037946011.html
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Сроков нового раунда переговоров России и Украины пока нет, заявил Лавров

15:14 05.03.2022 (обновлено: 15:22 05.03.2022)
© Foto / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2022
© Foto / БелТА
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С начала спецоперации российская и украинская делегации встречались дважды для переговоров 28 февраля и 3 марта. Третий раунд ожидался в эти выходные.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинская сторона постоянно под разными предлогами откладывает начало очередного раунда переговоров.
"Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том как все полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона - украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи", - сказал Лавров журналистам.
"Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", - добавил Лавров.
Российская и украинская делегации встречались дважды для переговоров 28 февраля и 3 марта. Итогом второго раунда переговоров стало достижение взаимопонимания по гуманитарным вопросам. Позже Россия и Украина согласовали открытие гуманитарных коридоров и пути выхода. В субботу с 10:00 Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей, заявлялось, что из Мариуполя будет эвакуировано 200 тысяч человек, а и из Волновахи 15 тысяч. Однако информации о покинувших населенные пункты все еще нет.
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