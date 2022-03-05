https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/srokov-novogo-raunda-peregovorov-rossii-i-ukrainy-poka-net-zayavil-lavrov-1037947265.html

Сроков нового раунда переговоров России и Украины пока нет, заявил Лавров

Сроков нового раунда переговоров России и Украины пока нет, заявил Лавров

С начала спецоперации российская и украинская делегации встречались дважды для переговоров 28 февраля и 3 марта. Третий раунд ожидался в эти выходные. 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T15:14+0300

2022-03-05T15:14+0300

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинская сторона постоянно под разными предлогами откладывает начало очередного раунда переговоров."Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", - добавил Лавров.Российская и украинская делегации встречались дважды для переговоров 28 февраля и 3 марта. Итогом второго раунда переговоров стало достижение взаимопонимания по гуманитарным вопросам. Позже Россия и Украина согласовали открытие гуманитарных коридоров и пути выхода. В субботу с 10:00 Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей, заявлялось, что из Мариуполя будет эвакуировано 200 тысяч человек, а и из Волновахи 15 тысяч. Однако информации о покинувших населенные пункты все еще нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/natsionalisty-prepyatstvuyut-vykhodu-mirnykh-zhiteley-iz-mariupolya-zayavili-v-dnr-1037946011.html

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