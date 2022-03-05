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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/vooruzhennye-sily-rossii-vzyali-pod-kontrol-voennuyu-bazu-vsu-pod-khersonom-1037950601.html
Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном
Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины ВС России уничтожили почти всю военную инфраструктуру и ПВО ВСУ, заявил президент Владимир Путин. 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T19:31+0300
2022-03-05T19:50+0300
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу под городом Херсон, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Указывается, что среди обнаруженных трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". На базе хранилось более 4,5 тысячи тонн боеприпасов: мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды. В Минобороны полагают, что подготовку здесь проходили различные подразделения - морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы, также на базе могли размещаться около четырех тысяч человек.Российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/putin-na-ukraine-unichtozhena-pochti-vsya-voennaya-infrastruktura-i-pvo-1037949271.html
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Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном

19:31 05.03.2022 (обновлено: 19:50 05.03.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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В ходе спецоперации по демилитаризации Украины ВС России уничтожили почти всю военную инфраструктуру и ПВО ВСУ, заявил президент Владимир Путин.
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу под городом Херсон, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
"Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами", - сказал источник в ведомстве.
Указывается, что среди обнаруженных трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал".
На базе хранилось более 4,5 тысячи тонн боеприпасов: мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды.
В Минобороны полагают, что подготовку здесь проходили различные подразделения - морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы, также на базе могли размещаться около четырех тысяч человек.
Российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения.
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии поднятия флага на пароме Маршал Рокоссовский - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Путин: на Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура и ПВО
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