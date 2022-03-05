https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/vooruzhennye-sily-rossii-vzyali-pod-kontrol-voennuyu-bazu-vsu-pod-khersonom-1037950601.html

Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном

Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины ВС России уничтожили почти всю военную инфраструктуру и ПВО ВСУ, заявил президент Владимир Путин. 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T19:31+0300

2022-03-05T19:31+0300

2022-03-05T19:50+0300

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу под городом Херсон, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Указывается, что среди обнаруженных трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". На базе хранилось более 4,5 тысячи тонн боеприпасов: мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды. В Минобороны полагают, что подготовку здесь проходили различные подразделения - морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы, также на базе могли размещаться около четырех тысяч человек.Российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/putin-na-ukraine-unichtozhena-pochti-vsya-voennaya-infrastruktura-i-pvo-1037949271.html

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