https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/abkhazskie-tayboksery-zavoevali-devyat-zolotykh-medaley-na-turnire-v-gelendzhike-1037971188.html

Абхазские тайбоксеры завоевали девять золотых медалей на турнире в Геленджике

Абхазские тайбоксеры завоевали девять золотых медалей на турнире в Геленджике

Первенство Краснодарского края по муай-тай с участием более 300 спортсменов прошло в Геленджике с 3 по 6 марта. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на турнире в Геленджике, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии, главный тренер Теймураз Гергедава.Всего в турнире от Абхазии участвовало 33 спортсмена. Практически все из них стали победителями и призерами соревнований. В Чемпионате и Первенстве Краснодарского края по тайскому боксу участвовало более 300 спортсменов. Абхазию на соревнованиях представляли 33 тайбоксера от боксерского клуба "Георгий Победоносец" и спортивного клуба "Воин".

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