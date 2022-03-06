https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/abkhazskie-tayboksery-zavoevali-devyat-zolotykh-medaley-na-turnire-v-gelendzhike-1037971188.html
Абхазские тайбоксеры завоевали девять золотых медалей на турнире в Геленджике
Абхазские тайбоксеры завоевали девять золотых медалей на турнире в Геленджике
Первенство Краснодарского края по муай-тай с участием более 300 спортсменов прошло в Геленджике с 3 по 6 марта. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T21:10+0300
2022-03-06T21:10+0300
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на турнире в Геленджике, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии, главный тренер Теймураз Гергедава.Всего в турнире от Абхазии участвовало 33 спортсмена. Практически все из них стали победителями и призерами соревнований. В Чемпионате и Первенстве Краснодарского края по тайскому боксу участвовало более 300 спортсменов. Абхазию на соревнованиях представляли 33 тайбоксера от боксерского клуба "Георгий Победоносец" и спортивного клуба "Воин".
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спорт, бокс, новости
Абхазские тайбоксеры завоевали девять золотых медалей на турнире в Геленджике
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Первенство Краснодарского края по муай-тай с участием более 300 спортсменов прошло в Геленджике с 3 по 6 марта.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на турнире в Геленджике, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии, главный тренер Теймураз Гергедава.
Всего в турнире от Абхазии участвовало 33 спортсмена. Практически все из них стали победителями и призерами соревнований.
По итогам соревнований в копилке сборной Абхазии девять золотых медалей, 10 серебряных и 12 бронзовых.
В Чемпионате и Первенстве Краснодарского края по тайскому боксу участвовало более 300 спортсменов. Абхазию на соревнованиях представляли 33 тайбоксера от боксерского клуба "Георгий Победоносец" и спортивного клуба "Воин".