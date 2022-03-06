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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели окажется под влиянием области пониженного атмосферного давления. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T15:52+0300
2022-03-06T15:52+0300
2022-03-06T16:10+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. В понедельник, 7 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в предгорьях и горах дождь с мокрым снегом, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, весна, климат, новости
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 марта
15:52 06.03.2022 (обновлено: 16:10 06.03.2022) Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели окажется под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. В понедельник, 7 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в предгорьях и горах дождь с мокрым снегом, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.