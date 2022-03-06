https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-7-marta-1037965622.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели окажется под влиянием области пониженного атмосферного давления. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T15:52+0300

2022-03-06T15:52+0300

2022-03-06T16:10+0300

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. В понедельник, 7 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в предгорьях и горах дождь с мокрым снегом, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, весна, климат, новости