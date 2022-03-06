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Российские ВС уничтожили 2203 объекта военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили 2203 объекта военной инфраструктуры Украины
Военная спецоперация по демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля, российские ВС точечными ударами поражают объекты военной инфраструктуры. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T10:45+0300
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Силы российской армии с начала спецоперации уничтожили более 2200 военных объектов Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.По словам Конашенкова, также "уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата".Накануне президент России Владимир Путин заявил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине практически завершена, операция проходит согласно плану.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с целью защити жителей Донбасса. В воскресенье идет 10-й день спецоперации. При поддержке ВС РФ группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, но не собираются оккупировать Украину и ничем не угрожают гражданскому населению.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/putin-na-ukraine-unichtozhena-pochti-vsya-voennaya-infrastruktura-i-pvo-1037949271.html
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Российские ВС уничтожили 2203 объекта военной инфраструктуры Украины
10:45 06.03.2022 (обновлено: 10:56 06.03.2022) Подписаться на
Военная спецоперация по демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля, российские ВС точечными ударами поражают объекты военной инфраструктуры.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik.
Силы российской армии с начала спецоперации уничтожили более 2200 военных объектов Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.
"Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", - сказал генерал журналистам.
По словам Конашенкова, также "уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата".
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине практически завершена, операция проходит согласно плану.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с целью защити жителей Донбасса. В воскресенье идет 10-й день спецоперации. При поддержке ВС РФ группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, но не собираются оккупировать Украину и ничем не угрожают гражданскому населению.