Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-mirnykh-grazhdan-vykhodivshikh-iz-mariupolya-po-gumkoridoru-1037969603.html
Украинские боевики обстреляли мирных граждан, выходивших из Мариуполя по гумкоридору
Украинские боевики обстреляли мирных граждан, выходивших из Мариуполя по гумкоридору
Накануне Россия объявила режим тишины для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий, но ВСУ не дали возможность жителям Мариуполя и Волновахи выйти... 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T19:30+0300
2022-03-06T20:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102796/76/1027967602_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_9947ec8b6916ab8307b3387640b95d5a.jpg
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Боевики подразделения "Азова", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, сообщает Народная милиция ДНР.В результате обстрела двое гражданских погибли, четверо ранены, двое из них - в тяжелом состоянии.Украина открыла гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в воскресенье с 10:00, спустя сутки после согласованного сторонами срока. Россия проводит военную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет. По данным на 6 марта уничтожено более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/mirnye-zhiteli-iz-mariupolya-rasskazali-kak-im-udalos-pokinut-gorod-1037968994.html
россия
украина
донбасс
мариуполь
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102796/76/1027967602_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_70f379194edad7e98e37737f82ef0b73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, донбасс, мариуполь

Украинские боевики обстреляли мирных граждан, выходивших из Мариуполя по гумкоридору

19:30 06.03.2022 (обновлено: 20:24 06.03.2022)
© AFP 2022 / Yury KirnichnyБойцы батальона "Азов"
Бойцы батальона Азов - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2022
© AFP 2022 / Yury Kirnichny
Подписаться наGoogle news
Накануне Россия объявила режим тишины для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий, но ВСУ не дали возможность жителям Мариуполя и Волновахи выйти по гумкоридорам.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Боевики подразделения "Азова", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, сообщает Народная милиция ДНР.
В результате обстрела двое гражданских погибли, четверо ранены, двое из них - в тяжелом состоянии.
"Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, украинскими боевиками из националистического батальона "Азов" была расстреляна колонна мирных граждан. По предварительной информации, двое гражданских убиты и четверо получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Украина открыла гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в воскресенье с 10:00, спустя сутки после согласованного сторонами срока.
Россия проводит военную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет. По данным на 6 марта уничтожено более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины.
Эвакуированные из-под Мариуполя мирные жители рассказали, как им удалось покинуть город - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Мирные жители из Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город
18:33
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0