https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-mirnykh-grazhdan-vykhodivshikh-iz-mariupolya-po-gumkoridoru-1037969603.html

Украинские боевики обстреляли мирных граждан, выходивших из Мариуполя по гумкоридору

Украинские боевики обстреляли мирных граждан, выходивших из Мариуполя по гумкоридору

Накануне Россия объявила режим тишины для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий, но ВСУ не дали возможность жителям Мариуполя и Волновахи выйти... 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T19:30+0300

2022-03-06T19:30+0300

2022-03-06T20:24+0300

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Боевики подразделения "Азова", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, сообщает Народная милиция ДНР.В результате обстрела двое гражданских погибли, четверо ранены, двое из них - в тяжелом состоянии.Украина открыла гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в воскресенье с 10:00, спустя сутки после согласованного сторонами срока. Россия проводит военную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет. По данным на 6 марта уничтожено более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/mirnye-zhiteli-iz-mariupolya-rasskazali-kak-im-udalos-pokinut-gorod-1037968994.html

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