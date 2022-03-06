https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-mirnykh-grazhdan-vykhodivshikh-iz-mariupolya-po-gumkoridoru-1037969603.html
Украинские боевики обстреляли мирных граждан, выходивших из Мариуполя по гумкоридору
Украинские боевики обстреляли мирных граждан, выходивших из Мариуполя по гумкоридору
Накануне Россия объявила режим тишины для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий, но ВСУ не дали возможность жителям Мариуполя и Волновахи выйти... 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T19:30+0300
2022-03-06T19:30+0300
2022-03-06T20:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102796/76/1027967602_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_9947ec8b6916ab8307b3387640b95d5a.jpg
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Боевики подразделения "Азова", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, сообщает Народная милиция ДНР.В результате обстрела двое гражданских погибли, четверо ранены, двое из них - в тяжелом состоянии.Украина открыла гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в воскресенье с 10:00, спустя сутки после согласованного сторонами срока. Россия проводит военную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет. По данным на 6 марта уничтожено более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/mirnye-zhiteli-iz-mariupolya-rasskazali-kak-im-udalos-pokinut-gorod-1037968994.html
россия
украина
донбасс
мариуполь
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102796/76/1027967602_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_70f379194edad7e98e37737f82ef0b73.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, мариуполь
Украинские боевики обстреляли мирных граждан, выходивших из Мариуполя по гумкоридору
19:30 06.03.2022 (обновлено: 20:24 06.03.2022) Подписаться на
Накануне Россия объявила режим тишины для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий, но ВСУ не дали возможность жителям Мариуполя и Волновахи выйти по гумкоридорам.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Боевики подразделения "Азова", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, сообщает Народная милиция ДНР.
В результате обстрела двое гражданских погибли, четверо ранены, двое из них - в тяжелом состоянии.
"Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, украинскими боевиками из националистического батальона "Азов" была расстреляна колонна мирных граждан. По предварительной информации, двое гражданских убиты и четверо получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Украина открыла гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в воскресенье с 10:00, спустя сутки после согласованного сторонами срока.
Россия проводит военную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет. По данным на 6 марта уничтожено более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины.