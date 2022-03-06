https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/v-mariupole-i-volnovakhe-vnov-otkroyut-gumanitarnye-koridory-1037954905.html

В Мариуполе и Волновахе вновь откроют гуманитарные коридоры

В Мариуполе и Волновахе вновь откроют гуманитарные коридоры

Гуманитарные коридоры и маршруты выхода людей заранее согласовывались российской и украинской сторонами. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T09:20+0300

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя снова откроют в воскресенье утром, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Накануне Россия с 10:00 объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Позже в ДНР заявили, что украинские националисты препятствуют эвакуации из Волновахи, а в Мариуполе отказались открывать гуманитарный коридор. Власти города в свою очередь сообщили, что эвакуация мирного населения переносится.Вечером в 18:00 наступательные действия российской армии возобновились из-за нежелания украинской стороны воспользоваться режимом тишины. Ни один человек не вышел по гуманитарному коридору. Заявлялось, что из Мариуполя будут эвакуированы до 200 тысяч человек, а из Волновахи - 15 тысяч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/rossiyskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-ukraine-posle-rezhima-tishiny-1037951069.html

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