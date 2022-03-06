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В Мариуполе и Волновахе вновь откроют гуманитарные коридоры
В Мариуполе и Волновахе вновь откроют гуманитарные коридоры
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода людей заранее согласовывались российской и украинской сторонами. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T09:20+0300
2022-03-06T09:20+0300
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя снова откроют в воскресенье утром, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Накануне Россия с 10:00 объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Позже в ДНР заявили, что украинские националисты препятствуют эвакуации из Волновахи, а в Мариуполе отказались открывать гуманитарный коридор. Власти города в свою очередь сообщили, что эвакуация мирного населения переносится.Вечером в 18:00 наступательные действия российской армии возобновились из-за нежелания украинской стороны воспользоваться режимом тишины. Ни один человек не вышел по гуманитарному коридору. Заявлялось, что из Мариуполя будут эвакуированы до 200 тысяч человек, а из Волновахи - 15 тысяч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/rossiyskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-ukraine-posle-rezhima-tishiny-1037951069.html
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В Мариуполе и Волновахе вновь откроют гуманитарные коридоры
09:20 06.03.2022 (обновлено: 09:50 06.03.2022) Подписаться на
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода людей заранее согласовывались российской и украинской сторонами.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik.
Гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя снова откроют в воскресенье утром, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24"
.
"С утра опять гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе. Мы надеемся, что все-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть данные населенные пункты", - сказал Басурин.
Накануне Россия с 10:00 объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Позже в ДНР заявили, что украинские националисты препятствуют эвакуации из Волновахи, а в Мариуполе отказались открывать гуманитарный коридор. Власти города в свою очередь сообщили, что эвакуация мирного населения переносится.
Вечером в 18:00 наступательные действия российской армии возобновились из-за нежелания украинской стороны воспользоваться режимом тишины. Ни один человек не вышел по гуманитарному коридору. Заявлялось, что из Мариуполя будут эвакуированы до 200 тысяч человек, а из Волновахи - 15 тысяч.