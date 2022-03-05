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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/rossiyskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-ukraine-posle-rezhima-tishiny-1037951069.html
Российская армия возобновила наступление на Украине после режима тишины
Российская армия возобновила наступление на Украине после режима тишины
Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации Украины длится 10 дней, она направлена на защиту мирного населения Донбасса. 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T20:18+0300
2022-03-05T20:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 5 мар - РИА Новости. Наступательные действия российской армии возобновились с 18:00 из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия с 10:00 субботы объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Позже в ДНР заявили, что украинские националисты препятствуют эвакуации из Волновахи, а в Мариуполе отказались открывать гуманитарный коридор. Власти Мариуполя в свою очередь сообщили, что эвакуация мирного населения переносится."В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", - сказал Конашенков.Мариуполь с населением более 450 тысяч человек в 2014 году (на момент провозглашения ДНР - прим.) был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города, который находится под контролем украинских сил, сжимается.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/rossiya-obyavila-rezhim-tishiny-dlya-vykhoda-mirnykh-zhiteley-iz-mariupolya-i-volnovakhi-1037942111.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/putin-na-ukraine-unichtozhena-pochti-vsya-voennaya-infrastruktura-i-pvo-1037949271.html
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Российская армия возобновила наступление на Украине после режима тишины

20:18 05.03.2022 (обновлено: 20:24 05.03.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсвобожденные села Донбасса
Освобожденные села Донбасса - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации Украины длится 10 дней, она направлена на защиту мирного населения Донбасса.
СУХУМ, 5 мар - РИА Новости. Наступательные действия российской армии возобновились с 18:00 из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Националистические батальоны воспользовались "режимом тишины" для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций", - отметил он.
Россия с 10:00 субботы объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Позже в ДНР заявили, что украинские националисты препятствуют эвакуации из Волновахи, а в Мариуполе отказались открывать гуманитарный коридор. Власти Мариуполя в свою очередь сообщили, что эвакуация мирного населения переносится.
"В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", - сказал Конашенков.
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Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи
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Мариуполь с населением более 450 тысяч человек в 2014 году (на момент провозглашения ДНР - прим.) был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города, который находится под контролем украинских сил, сжимается.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии поднятия флага на пароме Маршал Рокоссовский - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2022
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