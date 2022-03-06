https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/vsu-planirovali-atakovat-donbass-i-krym-8-marta-zayavil-pushilin-1037966809.html

ВСУ планировали атаковать Донбасс и Крым 8 марта, заявил Пушилин

ВСУ планировали атаковать Донбасс и Крым 8 марта, заявил Пушилин

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T16:55+0300

2022-03-06T16:55+0300

2022-03-06T17:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Украинские войска собирались атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года, заявил глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в воскресенье.Глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.Кроме того, Пушилин сообщил о том, что в штабе "Правого сектора"* был обнаружен ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО. Это напрямую говорит о том, что альянс помогал националистам на Украине, указал глава Донецкой республики.По словам Пушилина, военная спецоперация России на Украине была предпринята своевременно и спасла сотни тысяч жизней на Донбассе и в Крыму.* Террористическая организация, запрещена в России

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/putin-proinformiroval-erdogana-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1037964632.html

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