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ВСУ планировали атаковать Донбасс и Крым 8 марта, заявил Пушилин
ВСУ планировали атаковать Донбасс и Крым 8 марта, заявил Пушилин
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T16:55+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Украинские войска собирались атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года, заявил глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в воскресенье.Глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.Кроме того, Пушилин сообщил о том, что в штабе "Правого сектора"* был обнаружен ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО. Это напрямую говорит о том, что альянс помогал националистам на Украине, указал глава Донецкой республики.По словам Пушилина, военная спецоперация России на Украине была предпринята своевременно и спасла сотни тысяч жизней на Донбассе и в Крыму.* Террористическая организация, запрещена в России
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ВСУ планировали атаковать Донбасс и Крым 8 марта, заявил Пушилин
16:55 06.03.2022 (обновлено: 17:01 06.03.2022) Подписаться на
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Украинские войска собирались атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года, заявил глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в воскресенье.
"По данным нашей разведки и показаниям пленных, наступательная операция должна была начаться восьмого марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию - в Крым", - сказал Пушилин.
Глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.
Кроме того, Пушилин сообщил о том, что в штабе "Правого сектора"* был обнаружен ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО. Это напрямую говорит о том, что альянс помогал националистам на Украине, указал глава Донецкой республики.
По словам Пушилина, военная спецоперация России на Украине была предпринята своевременно и спасла сотни тысяч жизней на Донбассе и в Крыму.
* Террористическая организация, запрещена в России