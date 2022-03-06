https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/putin-proinformiroval-erdogana-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1037964632.html

Путин проинформировал Эрдогана о ходе спецоперации на Украине

Путин проинформировал Эрдогана о ходе спецоперации на Украине

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T15:33+0300

2022-03-06T15:33+0300

2022-03-06T15:36+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

турция

владимир путин

реджеп эрдоган

украина

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана о ходе специальной военной операции по защите Донбасса во время телефонного звонка в воскресенье, сообщается на сайте Кремля.Путин изложил принципиальные подходы и оценки в контексте украинского кризиса, а также подробно разъяснил основные цели и задачи спецоперации, отметив, что она идет по плану и в соответствии с графиком.Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы РФ делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, тогда как националистические и неонацистские формирования продолжают интенсивные обстрелы Донбасса, и используют мирное население в украинских городах и населенных пунктах в качестве "живого щита", включая иностранцев, фактически взятых в заложники.Путин выразил готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. При этом, он обратил внимание на "бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств".С российской стороны была выражена готовность оказать все необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий.Глава государства выразил надежду, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии.Путин и Эрдоган договорились продолжать контакты по линии дипломатических и военных ведомств России и Турции и развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество стран. Президент Турции в разговоре с Путиным раскритиковал оголтелую кампанию Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей.Ранее Анкара заявляла, что не планирует участвовать в санкциях против России.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/srokov-novogo-raunda-peregovorov-rossii-i-ukrainy-poka-net-zayavil-lavrov-1037947265.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/turtsiya-ne-zhelaet-uchastvovat-v-sanktsiyakh-protiv-rossii-zayavili-v-ankare-1037881829.html

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россия, турция, владимир путин, реджеп эрдоган, украина