https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/putin-proinformiroval-erdogana-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1037964632.html
Путин проинформировал Эрдогана о ходе спецоперации на Украине
Путин проинформировал Эрдогана о ходе спецоперации на Украине
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T15:33+0300
2022-03-06T15:33+0300
2022-03-06T15:36+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
турция
владимир путин
реджеп эрдоган
украина
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана о ходе специальной военной операции по защите Донбасса во время телефонного звонка в воскресенье, сообщается на сайте Кремля.Путин изложил принципиальные подходы и оценки в контексте украинского кризиса, а также подробно разъяснил основные цели и задачи спецоперации, отметив, что она идет по плану и в соответствии с графиком.Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы РФ делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, тогда как националистические и неонацистские формирования продолжают интенсивные обстрелы Донбасса, и используют мирное население в украинских городах и населенных пунктах в качестве "живого щита", включая иностранцев, фактически взятых в заложники.Путин выразил готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. При этом, он обратил внимание на "бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств".С российской стороны была выражена готовность оказать все необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий.Глава государства выразил надежду, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии.Путин и Эрдоган договорились продолжать контакты по линии дипломатических и военных ведомств России и Турции и развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество стран. Президент Турции в разговоре с Путиным раскритиковал оголтелую кампанию Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей.Ранее Анкара заявляла, что не планирует участвовать в санкциях против России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/glava-dnr-o-vsu-kak-zhuchki-prizhimayutsya-k-zhilym-kvartalam-so-svoim-oruzhiem-1037807727.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/turtsiya-ne-zhelaet-uchastvovat-v-sanktsiyakh-protiv-rossii-zayavili-v-ankare-1037881829.html
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россия, турция, владимир путин, реджеп эрдоган, украина
Путин проинформировал Эрдогана о ходе спецоперации на Украине
15:33 06.03.2022 (обновлено: 15:36 06.03.2022) Подписаться на
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik.
Президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана о ходе специальной военной операции по защите Донбасса во время телефонного звонка в воскресенье, сообщается
на сайте Кремля.
Путин изложил принципиальные подходы и оценки в контексте украинского кризиса, а также подробно разъяснил основные цели и задачи спецоперации, отметив, что она идет по плану и в соответствии с графиком.
Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы РФ делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, тогда как националистические и неонацистские формирования продолжают интенсивные обстрелы Донбасса, и используют мирное население в украинских городах и населенных пунктах в качестве "живого щита", включая иностранцев, фактически взятых в заложники.
Путин выразил готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. При этом, он обратил внимание на "бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств".
Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, говорится в сообщении Кремля.
С российской стороны была выражена готовность оказать все необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий.
Глава государства выразил надежду, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии.
Путин и Эрдоган договорились продолжать контакты по линии дипломатических и военных ведомств России и Турции и развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество стран.
Президент Турции в разговоре с Путиным раскритиковал оголтелую кампанию Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей.
Ранее Анкара заявляла, что не планирует участвовать в санкциях против России.