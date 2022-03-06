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Значительная часть Гудаутского района осталась без света
Значительная часть Гудаутского района осталась без света
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света повреждения на воздушной линии "Калдахуара", сообщает "Черноморэнерго". 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T11:05+0300
2022-03-06T11:05+0300
2022-03-06T11:17+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света повреждения на воздушной линии "Калдахуара", сообщает "Черноморэнерго".Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют. По всей Абхазии действует график веерных отключений электричества по два часа в сутки.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть (восточные районы) питается от Перепадной ГЭС-1.
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MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
Значительная часть Гудаутского района осталась без света
11:05 06.03.2022 (обновлено: 11:17 06.03.2022) Подписаться на
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света повреждения на воздушной линии "Калдахуара", сообщает "Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии остались подстанции "Мысра", "Мысра-тяга", "Гудаута-110" "Гудаута-тяга", отмечается в сообщении.
Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют. По всей Абхазии действует график веерных отключений
электричества по два часа в сутки.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть (восточные районы) питается от Перепадной ГЭС-1.