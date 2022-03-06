https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/znachitelnaya-chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1037956963.html

Значительная часть Гудаутского района осталась без света

Значительная часть Гудаутского района осталась без света

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света повреждения на воздушной линии "Калдахуара", сообщает "Черноморэнерго". 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T11:05+0300

2022-03-06T11:05+0300

2022-03-06T11:17+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без света повреждения на воздушной линии "Калдахуара", сообщает "Черноморэнерго".Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют. По всей Абхазии действует график веерных отключений электричества по два часа в сутки.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть (восточные районы) питается от Перепадной ГЭС-1.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости