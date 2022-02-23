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https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-vveli-v-abkhazii-1037732286.html
Новый график веерных отключений света ввели в Абхазии
Новый график веерных отключений света ввели в Абхазии
Сухум и вся западная часть Абхазии с декабря питаются от перетока электроэнергии из России, но потребление значительно превышает согласованный график поставок... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T12:48+0300
2022-02-23T13:00+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В связи падением уровня воды в Джварском водохранилище до критической отметки и недостаточной мощности перетока из России, вводится новый график ограничений на поставку электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго".Изменения не коснулись восточной Абхазии, которая питается от Перепадной ГЭС-1.В "Черноморэнерго" отметили, что ограничения будут действовать, пока вода в водохранилище не поднимется до необходимого уровня для нормального функционирования комплекса ИнгурГЭС.В 2022 году уже использовано более 300 миллионов кВт-ч электроэнергии из России, тогда как согласованный объем перетока на весь год составляет 660 миллионов кВт-ч. Такие данные привел начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая на пресс-конференции в Sputnik 10 февраля.Чтобы не превысить эту цифру, энергетики вынуждены вводить ограничения, объяснил представитель компании.Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля. Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли страны. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть (восточные районы) питается от Перепадной ГЭС-1.Однако уровень воды в Джварском водохранилище практически полностью исчерпан, ИнгурГЭС вынуждена работать только по притоку поступающей воды, чего не хватает для покрытия потребления электроэнергии в восточной части Абхазии, что стало причиной введения ограничений и там.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/chernomorenergo-obyasnilo-prichinu-uzhestocheniya-grafika-veernykh-otklyucheniy-1037514863.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, электричество

Новый график веерных отключений света ввели в Абхазии

12:48 23.02.2022 (обновлено: 13:00 23.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Ингур ГЭС
Ингур ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сухум и вся западная часть Абхазии с декабря питаются от перетока электроэнергии из России, но потребление значительно превышает согласованный график поставок, потрачено уже больше половины обговоренного объема.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В связи падением уровня воды в Джварском водохранилище до критической отметки и недостаточной мощности перетока из России, вводится новый график ограничений на поставку электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго".
Изменения не коснулись восточной Абхазии, которая питается от Перепадной ГЭС-1.
© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"Ограничения по перетоку ВЛ-220 кВ "Псоу"
Ограничения по перетоку ВЛ-220 кВ Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
Ограничения по перетоку ВЛ-220 кВ "Псоу"
© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"
В "Черноморэнерго" отметили, что ограничения будут действовать, пока вода в водохранилище не поднимется до необходимого уровня для нормального функционирования комплекса ИнгурГЭС.
В 2022 году уже использовано более 300 миллионов кВт-ч электроэнергии из России, тогда как согласованный объем перетока на весь год составляет 660 миллионов кВт-ч. Такие данные привел начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая на пресс-конференции в Sputnik 10 февраля.
Чтобы не превысить эту цифру, энергетики вынуждены вводить ограничения, объяснил представитель компании.
Пресс-конференция Черноморэнерго в пресс-центре Sputnik Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2022
Пресс-центр
"Черноморэнерго" объяснило причину ужесточения графика веерных отключений
10 февраля, 13:20
Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля. Повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры – основные проблемы электроэнергетической отрасли страны. В связи с дефицитом энергии и ветхостью электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети территории республики, остальная часть (восточные районы) питается от Перепадной ГЭС-1.
Однако уровень воды в Джварском водохранилище практически полностью исчерпан, ИнгурГЭС вынуждена работать только по притоку поступающей воды, чего не хватает для покрытия потребления электроэнергии в восточной части Абхазии, что стало причиной введения ограничений и там.
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