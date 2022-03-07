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Акция в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла в Сухуме
Акция в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла в Сухуме
Мероприятие организовали Ассоциация молодежи Абхазии "Апеипш" и сообщество водителей трансферов Абхазии. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Z" в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла на площади Свободы в Сухуме в понедельник, 7 марта.В начале мероприятия, в котором приняло участие несколько десятков человек, представитель Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Инал Инапха предложил почтить память погибших. После минуты молчания состоялись выступления.На площадь Свободы люди пришли с абхазским, российским флагами, а также флагами ДНР и ЛНР, прозвучали гимны Абхазии и России.После выступлений участники акции провели автопробег по Сухуму и Сухумскому району.С началом обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. Более 100 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместилась в сухумской гостинице "Айтар". Им также оказывается посильная помощь со стороны местного населения – жители Абхазии, прекрасно помнящие о том, что такое война, приносят в пансионат одежду, игрушки и продукты питания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/soobschestvo-voditeley-abkhazii-okazalo-finansovuyu-pomosch-bezhentsam-iz-donbassa-1037978551.html
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Акция в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла в Сухуме
Акция в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла в Сухуме
2022-03-07T16:40+0300
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донбасс, россия, украина, новости
Акция в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла в Сухуме
16:40 07.03.2022 (обновлено: 17:13 07.03.2022) Подписаться на
Мероприятие организовали Ассоциация молодежи Абхазии "Апеипш" и сообщество водителей трансферов Абхазии.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Z" в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла на площади Свободы в Сухуме в понедельник, 7 марта.
В начале мероприятия, в котором приняло участие несколько десятков человек, представитель Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Инал Инапха предложил почтить память погибших. После минуты молчания состоялись выступления.
"Мы сами через это прошли и знаем, что такое, когда гибнут мирные жители, наши братья и сестры, соседи, друзья. Мы сегодня здесь собрались в поддержку специальной операции Российской Федерации на территории ЛНР, ДНР и Украины. Цель ее освободить и помочь мирным жителям жить нормально, не под канонадами и пулями. Все, что проводит украинское правительство, это нацизм, они сподвижники Гитлера, бендеровцы. Спасибо России, что она всегда помогает и стоит рядом, это наш большой брат", – сказал участник акции Адгур Ашуба.
На площадь Свободы люди пришли с абхазским, российским флагами, а также флагами ДНР и ЛНР, прозвучали гимны Абхазии и России.
После выступлений участники акции провели автопробег по Сухуму и Сухумскому району.
С началом обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. Более 100 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместилась в сухумской гостинице "Айтар". Им также оказывается посильная помощь со стороны местного населения – жители Абхазии, прекрасно помнящие о том, что такое война, приносят в пансионат одежду, игрушки и продукты питания.