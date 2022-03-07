https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/aktsiya-v-podderzhku-luganskoy-i-donetskoy-narodnykh-respublik-proshla-v-sukhume-1037983874.html

Акция в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла в Сухуме

Акция в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла в Сухуме

Мероприятие организовали Ассоциация молодежи Абхазии "Апеипш" и сообщество водителей трансферов Абхазии. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T16:40+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Z" в поддержку Луганской и Донецкой народных республик прошла на площади Свободы в Сухуме в понедельник, 7 марта.В начале мероприятия, в котором приняло участие несколько десятков человек, представитель Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Инал Инапха предложил почтить память погибших. После минуты молчания состоялись выступления.На площадь Свободы люди пришли с абхазским, российским флагами, а также флагами ДНР и ЛНР, прозвучали гимны Абхазии и России.После выступлений участники акции провели автопробег по Сухуму и Сухумскому району.С началом обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. Более 100 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместилась в сухумской гостинице "Айтар". Им также оказывается посильная помощь со стороны местного населения – жители Абхазии, прекрасно помнящие о том, что такое война, приносят в пансионат одежду, игрушки и продукты питания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/soobschestvo-voditeley-abkhazii-okazalo-finansovuyu-pomosch-bezhentsam-iz-donbassa-1037978551.html

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