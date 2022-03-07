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Сообщество водителей Абхазии оказало финансовую помощь беженцам из Донбасса
Сообщество водителей Абхазии оказало финансовую помощь беженцам из Донбасса
Водители абхазских трансферов обратились ко всем жителям Абхазии с просьбой активно включиться в процесс оказания посильной помощи Донбассу. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T13:23+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Сообщество водителей трансферов Абхазии собрало 50 тысяч рублей для помощи беженцам из Донбасса, находящимся в Сухуме, и поддержки абхазских добровольцев, участвующих в освобождении ДНР и ЛНР. Финансовая помощь будет разделена поровну между двумя группами.В сообществе отметили, что решительно одобряют действия российского руководства по спасению народа на Донбассе и приветствуют решение президента Абхазии об оказании гумпомощи ДНР и ЛНР.В Абхазии идет сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, в ближайшие дни груз будет сформирован и сотрудники МЧС отвезут его по назначению.Ранее министр туризма Теймураз Хишба призвал туристическое сообщество Абхазии поддержать беженцев из донбасских республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zhiteli-abkhazii-prinyali-uchastie-v-sbore-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-donbassa-1037978120.html
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Сообщество водителей Абхазии оказало финансовую помощь беженцам из Донбасса
13:23 07.03.2022 (обновлено: 13:40 07.03.2022) Подписаться на
Водители абхазских трансферов обратились ко всем жителям Абхазии с просьбой активно включиться в процесс оказания посильной помощи Донбассу.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik.
Сообщество водителей трансферов Абхазии собрало
50 тысяч рублей для помощи беженцам из Донбасса, находящимся в Сухуме, и поддержки абхазских добровольцев, участвующих в освобождении ДНР и ЛНР.
Финансовая помощь будет разделена поровну между двумя группами.
"Сообщество водителей трансферов Республики Абхазия не может оставаться равнодушным к бедам и невзгодам братского, многострадального народа ДНР и ЛНР, подвергшихся агрессии со стороны реакционного, националистического режима Украины", –говорится их в заявлении.
В сообществе отметили, что решительно одобряют действия российского руководства по спасению народа на Донбассе и приветствуют решение президента Абхазии об оказании гумпомощи ДНР и ЛНР.
В Абхазии идет сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, в ближайшие дни груз будет сформирован и сотрудники МЧС отвезут его по назначению.
Ранее министр туризма Теймураз Хишба призвал туристическое сообщество
Абхазии поддержать беженцев из донбасских республик.