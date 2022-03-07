https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/soobschestvo-voditeley-abkhazii-okazalo-finansovuyu-pomosch-bezhentsam-iz-donbassa-1037978551.html

Сообщество водителей Абхазии оказало финансовую помощь беженцам из Донбасса

Сообщество водителей Абхазии оказало финансовую помощь беженцам из Донбасса

Водители абхазских трансферов обратились ко всем жителям Абхазии с просьбой активно включиться в процесс оказания посильной помощи Донбассу. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T13:23+0300

2022-03-07T13:23+0300

2022-03-07T13:40+0300

в абхазии

новости

днр

лнр

украина

россия

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/07/1037979294_0:45:1440:855_1920x0_80_0_0_8954ab2d1662adc5d2794e6cb4f1f4f6.jpg

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Сообщество водителей трансферов Абхазии собрало 50 тысяч рублей для помощи беженцам из Донбасса, находящимся в Сухуме, и поддержки абхазских добровольцев, участвующих в освобождении ДНР и ЛНР. Финансовая помощь будет разделена поровну между двумя группами.В сообществе отметили, что решительно одобряют действия российского руководства по спасению народа на Донбассе и приветствуют решение президента Абхазии об оказании гумпомощи ДНР и ЛНР.В Абхазии идет сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, в ближайшие дни груз будет сформирован и сотрудники МЧС отвезут его по назначению.Ранее министр туризма Теймураз Хишба призвал туристическое сообщество Абхазии поддержать беженцев из донбасских республик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zhiteli-abkhazii-prinyali-uchastie-v-sbore-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-donbassa-1037978120.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, днр, лнр, украина, россия, гуманитарная помощь