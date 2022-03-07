https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/bolee-500-elektroschetchikov-ustanovili-v-sukhume-za-polgoda-1037986509.html

Более 500 электросчетчиков установили в Сухуме за полгода

Более 500 электросчетчиков установили в Сухуме за полгода

Приборы учета потребляемой электроэнергии закупаются "Черноморэнерго" за счет государства. В 2022 году на это было выделено 100 миллионов рублей из... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T19:06+0300

2022-03-07T19:06+0300

2022-03-07T19:10+0300

в абхазии

новости

электроснабжение

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102351/78/1023517886_0:405:2203:1644_1920x0_80_0_0_20fc116de75eb23af66380876ef11747.jpg

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. С 1 сентября по 1 марта в Сухуме было установлено 546 приборов учета электроэнергии, сообщил в интервью радио Sputnik начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.По слова Чанба, новое оборудование уже установлено в домах по улицам Эшба, Трапш, Аргун, Семерджиева и Инал-ипа. Инфраструктура на этих улицах оказалась наиболее благоприятной для установки - кабели, и опоры относительно новые.Чанба рассказал, что на установку одного устройства уходит от 2500 до 3000 рублей, без учета подготовительной работы. Для абонентов установка счетчиков является бесплатной.По прогнозам начальника управления, к лету программа по установке счетчиков будет выполнена на 90 процентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/smyagcheny-ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-v-vostochnoy-abkhazii-1037977200.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, электроснабжение, сухум