https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/bolee-500-elektroschetchikov-ustanovili-v-sukhume-za-polgoda-1037986509.html
Более 500 электросчетчиков установили в Сухуме за полгода
Более 500 электросчетчиков установили в Сухуме за полгода
Приборы учета потребляемой электроэнергии закупаются "Черноморэнерго" за счет государства. В 2022 году на это было выделено 100 миллионов рублей из... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T19:06+0300
2022-03-07T19:06+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. С 1 сентября по 1 марта в Сухуме было установлено 546 приборов учета электроэнергии, сообщил в интервью радио Sputnik начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.По слова Чанба, новое оборудование уже установлено в домах по улицам Эшба, Трапш, Аргун, Семерджиева и Инал-ипа. Инфраструктура на этих улицах оказалась наиболее благоприятной для установки - кабели, и опоры относительно новые.Чанба рассказал, что на установку одного устройства уходит от 2500 до 3000 рублей, без учета подготовительной работы. Для абонентов установка счетчиков является бесплатной.По прогнозам начальника управления, к лету программа по установке счетчиков будет выполнена на 90 процентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/smyagcheny-ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-v-vostochnoy-abkhazii-1037977200.html
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новости, электроснабжение, сухум
Более 500 электросчетчиков установили в Сухуме за полгода
19:06 07.03.2022 (обновлено: 19:10 07.03.2022) Подписаться на
Приборы учета потребляемой электроэнергии закупаются "Черноморэнерго" за счет государства. В 2022 году на это было выделено 100 миллионов рублей из республиканского бюджета.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. С 1 сентября по 1 марта в Сухуме было установлено 546 приборов учета электроэнергии, сообщил в интервью радио Sputnik начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.
Всего в рамках программы планируется закупить 1500 приборов российского производителя "Матрица".
По слова Чанба, новое оборудование уже установлено в домах по улицам Эшба, Трапш, Аргун, Семерджиева и Инал-ипа. Инфраструктура на этих улицах оказалась наиболее благоприятной для установки - кабели, и опоры относительно новые.
Чанба рассказал, что на установку одного устройства уходит от 2500 до 3000 рублей, без учета подготовительной работы. Для абонентов установка счетчиков является бесплатной.
"Немало средств требуется на установку приборов, зачастую бывает, что инфраструктура не готова – это может быть замена кабелей, опор. Начинают с улиц, где электрохозяйство находится в надлежащем состоянии, где не требуется дополнительных вложений для установки, где их можно установить с минимальными затратами", - объяснил он.
По прогнозам начальника управления, к лету программа по установке счетчиков будет выполнена на 90 процентов.