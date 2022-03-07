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Минобороны России и ООН обсудили взаимодействие по гуманитарным вопросам

Минобороны России и ООН обсудили взаимодействие по гуманитарным вопросам

По данным Минобороны на 7 марта, на Украину доставлено 882 тонны гуманитарного груза, проведены 110 гуманитарных акций. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T18:40+0300

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. В Москве состоялась первая встреча представителей Минобороны России и ООН, сообщается на сайте Минобороны.Встреча прошла в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного главы оборонного ведомства России, генерала армии Сергея Шойгу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.Стороны обсудили алгоритм взаимодействия при решении гуманитарных задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.Ранее, в ходе второго раунда Россия и Украина достигли взаимопонимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В понедельник, 7 марта, Россия открыла шесть гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из украинских городов.По данным российского Минобороны на 7 марта, на Украину доставлено 882 тонны гуманитарного груза, проведены 110 гуманитарных акций. Кроме того, из Сирии доставлено 50 тонн продовольствия, а из Нагорного Карабаха - 14 тонн предметов первой необходимости для передачи населению Киевской и Запорожской областей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/ukrainskaya-storona-prepyatstvuet-evakuatsii-mirnykh-zhiteley-zayavilo-minoborony-rossii-1037985809.html

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