https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/ukrainskaya-storona-prepyatstvuet-evakuatsii-mirnykh-zhiteley-zayavilo-minoborony-rossii-1037985809.html

Украинская сторона препятствует эвакуации мирных жителей, заявило Минобороны России

Украинская сторона препятствует эвакуации мирных жителей, заявило Минобороны России

Сегодня с 10:00 объявлен режим тишины, для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум открыто шесть гуманитарных коридоров. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T18:26+0300

2022-03-07T18:26+0300

2022-03-07T18:28+0300

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Украинские власти препятствуют выходу мирных жителей и иностранных граждан по гуманитарным коридорам, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на выступление начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) Михаила Мизинцева.По заявлению начальника центра управления обороной, киевский режим саботировал организацию безопасного выхода граждан из городов, оказавшихся в зоне конфликта. Россия открыла шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и Полтаву. Вся информация была заблаговременно передана украинским властям, а также профильным структурам крупных международных организаций - ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. "Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7 часов 10 минут с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации вообще не оповещалось", - сообщил Мизинцев, назвав произошедшее "цинизмом в отношении к собственным гражданам".Кроме того, по словам Мизинцева, украинская сторона выдвинула ряд требований, в частности, организацию эвакуации граждан из населенных пунктов, из которых люди эвакуироваться не планировали, а также о передаче гуманитарных грузов в Мелитополь, Бердянск и Херсон, хотя эти населенные пункты находятся под контролем ВС РФ и обеспечены всем необходимым. Михаил Мизинцев добавил, что по состоянию на 13:00 украинской стороной не было выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров, даже наоборот, за три часа со стороны ВСУ было зафиксировано 172 обстрела районов, непосредственно примыкающих к предполагаемым гумкоридорам. Он отметил, что для эвакуации мирных жителей и иностранцев со стороны России было обеспечено 367 автобусов, вмещающих 12,5 тысяч пассажиров. На данный момент из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 168 тысяч человек, четверть из них - дети. По всей России идет обустройство пунктов временного размещения, все они находятся в готовности к работе с беженцами из Украины гражданами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zhiteli-abkhazii-prinyali-uchastie-v-sbore-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-donbassa-1037978120.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/litovkin-ob-obstrele-gumkoridorov-ukrainskimi-boevikami-stil-terroristov--1037982196.html

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украина, гуманитарная помощь, министерство обороны рф, новости