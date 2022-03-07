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Украинская сторона препятствует эвакуации мирных жителей, заявило Минобороны России
Украинская сторона препятствует эвакуации мирных жителей, заявило Минобороны России
Сегодня с 10:00 объявлен режим тишины, для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум открыто шесть гуманитарных коридоров. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T18:26+0300
2022-03-07T18:26+0300
2022-03-07T18:28+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Украинские власти препятствуют выходу мирных жителей и иностранных граждан по гуманитарным коридорам, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на выступление начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) Михаила Мизинцева.По заявлению начальника центра управления обороной, киевский режим саботировал организацию безопасного выхода граждан из городов, оказавшихся в зоне конфликта. Россия открыла шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и Полтаву. Вся информация была заблаговременно передана украинским властям, а также профильным структурам крупных международных организаций - ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. "Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7 часов 10 минут с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации вообще не оповещалось", - сообщил Мизинцев, назвав произошедшее "цинизмом в отношении к собственным гражданам".Кроме того, по словам Мизинцева, украинская сторона выдвинула ряд требований, в частности, организацию эвакуации граждан из населенных пунктов, из которых люди эвакуироваться не планировали, а также о передаче гуманитарных грузов в Мелитополь, Бердянск и Херсон, хотя эти населенные пункты находятся под контролем ВС РФ и обеспечены всем необходимым. Михаил Мизинцев добавил, что по состоянию на 13:00 украинской стороной не было выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров, даже наоборот, за три часа со стороны ВСУ было зафиксировано 172 обстрела районов, непосредственно примыкающих к предполагаемым гумкоридорам. Он отметил, что для эвакуации мирных жителей и иностранцев со стороны России было обеспечено 367 автобусов, вмещающих 12,5 тысяч пассажиров. На данный момент из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 168 тысяч человек, четверть из них - дети. По всей России идет обустройство пунктов временного размещения, все они находятся в готовности к работе с беженцами из Украины гражданами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zhiteli-abkhazii-prinyali-uchastie-v-sbore-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-donbassa-1037978120.html
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Украинская сторона препятствует эвакуации мирных жителей, заявило Минобороны России
18:26 07.03.2022 (обновлено: 18:28 07.03.2022) Подписаться на
Сегодня с 10:00 объявлен режим тишины, для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум открыто шесть гуманитарных коридоров.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik.
Украинские власти препятствуют выходу мирных жителей и иностранных граждан по гуманитарным коридорам, сообщает
Министерство обороны России со ссылкой на выступление начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) Михаила Мизинцева.
"Нам достоверно известно, почему киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу мирных граждан и иностранцев в Россию, а по сути боится, что люди расскажут правду о беспределе и хаосе, унижениях и страданиях, а также геноциде, устроенным этим бесчеловечным режимом," - заявил Мизинцев
По заявлению начальника центра управления обороной, киевский режим саботировал организацию безопасного выхода граждан из городов, оказавшихся в зоне конфликта. Россия открыла шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и Полтаву. Вся информация была заблаговременно передана украинским властям, а также профильным структурам крупных международных организаций - ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.
"Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7 часов 10 минут с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации вообще не оповещалось", - сообщил Мизинцев, назвав произошедшее "цинизмом в отношении к собственным гражданам".
Кроме того, по словам Мизинцева, украинская сторона выдвинула ряд требований, в частности, организацию эвакуации граждан из населенных пунктов, из которых люди эвакуироваться не планировали, а также о передаче гуманитарных грузов в Мелитополь, Бердянск и Херсон, хотя эти населенные пункты находятся под контролем ВС РФ и обеспечены всем необходимым.
"Все перечисленные факты говорят о том, что украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и неспособно решать какие-либо вопросы, находясь под жестким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов", - заявил начальник НЦУО России.
Михаил Мизинцев добавил, что по состоянию на 13:00 украинской стороной не было выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров, даже наоборот, за три часа со стороны ВСУ было зафиксировано 172 обстрела районов, непосредственно примыкающих к предполагаемым гумкоридорам.
Он отметил, что для эвакуации мирных жителей и иностранцев со стороны России было обеспечено 367 автобусов, вмещающих 12,5 тысяч пассажиров.
"Эти тысячи людей могли сегодня оказаться в спокойной и безопасной обстановке. К сожалению, по вине украинских властей этого не произошло", - добавил Мизинцев и подчеркнул, что российская сторона продолжает фиксировать нарушения прав человека и имена должностных лиц, эти права нарушающих.
На данный момент из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 168 тысяч человек, четверть из них - дети. По всей России идет обустройство пунктов временного размещения, все они находятся в готовности к работе с беженцами из Украины гражданами.