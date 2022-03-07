https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/minturizma-obyavilo-priem-dokumentov-dlya-attestatsii-gidov-i-ekskursovodov-1037976308.html

Минтуризма объявило прием документов для аттестации гидов и экскурсоводов

Минтуризма объявило прием документов для аттестации гидов и экскурсоводов

Прием документов осуществляется в Министерстве туризма по будням с 10:00 до 17:00 в кабинете №2 . 07.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство туризма Абхазии с 1 марта по 15 апреля принимает документы для прохождения аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму и получения свидетельства нагрудного знака.До 20 марта ведомство будет принимать документы для экскурсоводов I категории, с 1 по 15 апреля для экскурсоводов, гидов-переводчиков без категории и II категории, инструкторов по туризму без категории и I,II, III категорий.С перечнем необходимых документов для оформления заявки можно ознакомиться здесь.По словам заместителя министра туризма Абхазии Астамура Барциц, процедура подачи документов для аттестации гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов проводится ежегодно с 2017 года.Барциц отметил, что в 2021 году было подано около 200 заявок на аттестацию и практически все были одобрены. В целом по стране ежегодно регистрируют около 500 экскурсоводов, которые проходят аттестацию. переаттестацию и повышение уровня квалификации. Заявки на аттестацию могут подавать только совершеннолетние лица.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/temnaya-istoriya-pochemu-nelegalnye-gidy-stali-problemoy-dlya-abkhazii-1037625601.html

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