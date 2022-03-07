https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/minturizma-obyavilo-priem-dokumentov-dlya-attestatsii-gidov-i-ekskursovodov-1037976308.html
Минтуризма объявило прием документов для аттестации гидов и экскурсоводов
Минтуризма объявило прием документов для аттестации гидов и экскурсоводов
Прием документов осуществляется в Министерстве туризма по будням с 10:00 до 17:00 в кабинете №2 . 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T11:31+0300
2022-03-07T11:31+0300
2022-03-07T12:07+0300
в абхазии
туризм
отдых в абхазии
экскурсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/41/1024994161_0:221:1500:1065_1920x0_80_0_0_6a8fa3b7de2baa7b0c15cbc6f1749e6f.jpg
СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство туризма Абхазии с 1 марта по 15 апреля принимает документы для прохождения аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму и получения свидетельства нагрудного знака.До 20 марта ведомство будет принимать документы для экскурсоводов I категории, с 1 по 15 апреля для экскурсоводов, гидов-переводчиков без категории и II категории, инструкторов по туризму без категории и I,II, III категорий.С перечнем необходимых документов для оформления заявки можно ознакомиться здесь.По словам заместителя министра туризма Абхазии Астамура Барциц, процедура подачи документов для аттестации гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов проводится ежегодно с 2017 года.Барциц отметил, что в 2021 году было подано около 200 заявок на аттестацию и практически все были одобрены. В целом по стране ежегодно регистрируют около 500 экскурсоводов, которые проходят аттестацию. переаттестацию и повышение уровня квалификации. Заявки на аттестацию могут подавать только совершеннолетние лица.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/temnaya-istoriya-pochemu-nelegalnye-gidy-stali-problemoy-dlya-abkhazii-1037625601.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/41/1024994161_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_036062ba40585eef4b191d824e5b9033.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, отдых в абхазии, экскурсии
Минтуризма объявило прием документов для аттестации гидов и экскурсоводов
11:31 07.03.2022 (обновлено: 12:07 07.03.2022) Подписаться на
Прием документов осуществляется в Министерстве туризма по будням с 10:00 до 17:00 в кабинете №2 .
СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство туризма Абхазии с 1 марта по 15 апреля принимает документы для прохождения аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму и получения свидетельства нагрудного знака.
До 20 марта ведомство будет принимать документы для экскурсоводов I категории, с 1 по 15 апреля для экскурсоводов, гидов-переводчиков без категории и II категории, инструкторов по туризму без категории и I,II, III категорий.
С перечнем необходимых документов для оформления заявки можно ознакомиться здесь
.
По словам заместителя министра туризма Абхазии Астамура Барциц, процедура подачи документов для аттестации гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов проводится ежегодно с 2017 года.
Барциц отметил, что в 2021 году было подано около 200 заявок на аттестацию и практически все были одобрены. В целом по стране ежегодно регистрируют около 500 экскурсоводов, которые проходят аттестацию. переаттестацию и повышение уровня квалификации. Заявки на аттестацию могут подавать только совершеннолетние лица.