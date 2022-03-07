https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/minzdrav-kollektivnyy-immunitet-k-koronavirusu-v-abkhazii-prevysil-30-1037980614.html

Минздрав: коллективный иммунитет к коронавирусу в Абхазии превысил 30%

Минздрав: коллективный иммунитет к коронавирусу в Абхазии превысил 30%

На совещании с премьер-министром Александром Анкваб 4 марта министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что заболеваемость ковидом в Абхазии заметно... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T14:42+0300

2022-03-07T14:42+0300

2022-03-07T15:43+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Более 30 процентов населения Абхазии имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа.По ее словам, количество тестируемых людей и обращений в медучреждения страны снизилось.Матуа отметила, что официально в Абхазии с вирусом столкнулись более 50 000 человек, более 20 000 провакцинированы. Эти люди могут обладать иммунитетом к коронавирусу."По факту мы понимаем, что часть нашего населения не обращалась в медучреждения, те, кто легко переносили или не имели классических признаков ковида. Они не вошли в статистику, но тоже, скорее всего, имунные. Есть процент людей, у которых антитела не вырабатываются. Говорить о точных цифрах не приходится", – отметила она.Помощник министра здравоохранения выразила надежду, что вскоре к коронавирусу в медицине будут относиться как к очередному сезонному заболеванию."Мы не можем однозначно говорить, что не может быть новой волны и штамма, но рассчитываем, что хоть и не вакцинопрофилактикой, но путем естественного заражения получим коллективный иммунитет. Есть надежда, что теперь мы к ковиду будем относиться, как к гриппу, сезонному заболеванию, если пациенты будут раз в год вакцинироваться", – отметила она.По информации оперштаба на 5 марта, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии 52404 человека, из них 658 человек умерли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/v-abkhazii-vyyavili-menee-50-sluchaev-koronavirusa-vpervye-v-etom-godu-1037954700.html

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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости