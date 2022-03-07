https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/moskva-razocharovana-resheniem-berlina-o-postavkakh-oruzhiya-na-ukrainu-1037975710.html

Москва разочарована решением Берлина о поставках оружия на Украину

Москва разочарована решением Берлина о поставках оружия на Украину

Ранее немецкие власти заявляли о невозможности военных поставок на Украину, ссылаясь на коалиционное соглашение между политическими партиями, в котором... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T10:35+0300

2022-03-07T10:35+0300

2022-03-07T10:49+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Россия разочарована решением о поставках оружия на Украину, принятым властями Германии, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.Дипломат добавил, что в нынешней нестабильной ситуации поставленное оружие может "стать легкой добычей террористов и мародеров".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о том, что власти Германии планируют поставить в Украину более двух тысяч ПЗРК "Стрела-2", ранее принадлежавших ГДР, 500 ПЗРК "Стингер", тысячу противотанковых гранатометов "Панцерфауст", а также 14 единиц бронетехники. До принятия этого решения Германия в соответствии с коалиционным соглашением о невозможности поставок боевого оружия в страны, в которых идет война, выделила украинскому правительству 5000 военных касок.Подводя итоги по объему военной помощи, переданной Киеву США и странами Европы, Захарова отметила, что "это то, как на самом деле Запад видел исполнение Киевом минских договоренностей".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/vsu-proizveli-raketnyy-udar-po-neftebaze-v-luganske-1037973743.html

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