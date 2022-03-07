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Москва разочарована решением Берлина о поставках оружия на Украину
Москва разочарована решением Берлина о поставках оружия на Украину
Ранее немецкие власти заявляли о невозможности военных поставок на Украину, ссылаясь на коалиционное соглашение между политическими партиями, в котором... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T10:35+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Россия разочарована решением о поставках оружия на Украину, принятым властями Германии, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.Дипломат добавил, что в нынешней нестабильной ситуации поставленное оружие может "стать легкой добычей террористов и мародеров".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о том, что власти Германии планируют поставить в Украину более двух тысяч ПЗРК "Стрела-2", ранее принадлежавших ГДР, 500 ПЗРК "Стингер", тысячу противотанковых гранатометов "Панцерфауст", а также 14 единиц бронетехники. До принятия этого решения Германия в соответствии с коалиционным соглашением о невозможности поставок боевого оружия в страны, в которых идет война, выделила украинскому правительству 5000 военных касок.Подводя итоги по объему военной помощи, переданной Киеву США и странами Европы, Захарова отметила, что "это то, как на самом деле Запад видел исполнение Киевом минских договоренностей".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/vsu-proizveli-raketnyy-udar-po-neftebaze-v-luganske-1037973743.html
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Москва разочарована решением Берлина о поставках оружия на Украину
10:35 07.03.2022 (обновлено: 10:49 07.03.2022) Подписаться на
Ранее немецкие власти заявляли о невозможности военных поставок на Украину, ссылаясь на коалиционное соглашение между политическими партиями, в котором прописано обязательство не поставлять оружие в страны с территориальными конфликтами.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik.
Россия разочарована решением о поставках оружия на Украину, принятым властями Германии, заявил в интервью РИА Новости
директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
"Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР", – заявил Тяпкин.
Дипломат добавил, что в нынешней нестабильной ситуации поставленное оружие может "стать легкой добычей террористов и мародеров".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о том, что власти Германии планируют поставить в Украину более двух тысяч ПЗРК "Стрела-2", ранее принадлежавших ГДР, 500 ПЗРК "Стингер", тысячу противотанковых гранатометов "Панцерфауст", а также 14 единиц бронетехники.
До принятия этого решения Германия в соответствии с коалиционным соглашением о невозможности поставок боевого оружия в страны, в которых идет война, выделила украинскому правительству 5000 военных касок.
Подводя итоги по объему военной помощи, переданной Киеву США и странами Европы, Захарова отметила, что "это то, как на самом деле Запад видел исполнение Киевом минских договоренностей".