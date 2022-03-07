https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/pervaya-ledi-abkhazii-aelita-akhiba-vstretilas-s-bezhentsami-iz-donbassa-1037979678.html

Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба встретилась с беженцами из Донбасса

Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба встретилась с беженцами из Донбасса

В сухумской гостинице "Айтар" размещены более 100 беженцев из Донбасса, большая часть из них – женщины и дети, эвакуированные из зоны боевых действий. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T14:14+0300

2022-03-07T14:14+0300

2022-03-07T15:58+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба встретилась с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик 7 марта.Во время визита Аэлита Ахиба подчеркнула, что абхазский народ в своей истории переживал нелегкие времена и знает, как важна рука помощи в тяжелой ситуации.Беженцы поблагодарили первую леди и отметили, что руководство Абхазии оказывает им большое внимание – дети ходят в школы и детские сады, для них организовывают экскурсии. В пансионате "Айтар" уже даже успели отметить несколько дней рождения.Аэлита Ахиба поздравила женщин с наступающим Международным женским днем и угостила детей и взрослых сладостями.Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Абхазию 24 февраля, еще одна группа – 2 марта. Всего на сегодняшний день в Абхазии находятся 118 граждан Донецкой и Луганской республик, они размещены в сухумской гостинице "Айтар". Эвакуация беженцев в Абхазию проводилась по поручению президента Аслана Бжания, организацией перевозки мирных жителей из Донбасса лично занимался глава МЧС Лев Квициния.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/soobschestvo-voditeley-abkhazii-okazalo-finansovuyu-pomosch-bezhentsam-iz-donbassa-1037978551.html

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