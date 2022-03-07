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https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/pervaya-ledi-abkhazii-aelita-akhiba-vstretilas-s-bezhentsami-iz-donbassa-1037979678.html
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба встретилась с беженцами из Донбасса
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба встретилась с беженцами из Донбасса
В сухумской гостинице "Айтар" размещены более 100 беженцев из Донбасса, большая часть из них – женщины и дети, эвакуированные из зоны боевых действий. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T14:14+0300
2022-03-07T15:58+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба встретилась с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик 7 марта.Во время визита Аэлита Ахиба подчеркнула, что абхазский народ в своей истории переживал нелегкие времена и знает, как важна рука помощи в тяжелой ситуации.Беженцы поблагодарили первую леди и отметили, что руководство Абхазии оказывает им большое внимание – дети ходят в школы и детские сады, для них организовывают экскурсии. В пансионате "Айтар" уже даже успели отметить несколько дней рождения.Аэлита Ахиба поздравила женщин с наступающим Международным женским днем и угостила детей и взрослых сладостями.Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Абхазию 24 февраля, еще одна группа – 2 марта. Всего на сегодняшний день в Абхазии находятся 118 граждан Донецкой и Луганской республик, они размещены в сухумской гостинице "Айтар". Эвакуация беженцев в Абхазию проводилась по поручению президента Аслана Бжания, организацией перевозки мирных жителей из Донбасса лично занимался глава МЧС Лев Квициния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/soobschestvo-voditeley-abkhazii-okazalo-finansovuyu-pomosch-bezhentsam-iz-donbassa-1037978551.html
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новости, донбасс, лнр, днр, беженцы

Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба встретилась с беженцами из Донбасса

14:14 07.03.2022 (обновлено: 15:58 07.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Первая леди навестила беженцев в Айтаре
Первая леди навестила беженцев в Айтаре - Sputnik Абхазия, 1920, 07.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В сухумской гостинице "Айтар" размещены более 100 беженцев из Донбасса, большая часть из них – женщины и дети, эвакуированные из зоны боевых действий.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба встретилась с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик 7 марта.
Во время визита Аэлита Ахиба подчеркнула, что абхазский народ в своей истории переживал нелегкие времена и знает, как важна рука помощи в тяжелой ситуации.

"Мы желаем вам оставаться такими же прекрасными, добрыми, чтобы вы смогли воспитать детей, несмотря на все трудности. Чтобы у вас остались только самые радужные воспоминания, и вы приезжали к нам в другом статусе – в качестве туристов. Мы всегда вам рады. Добро победит, не падайте духом", – сказала она.

Беженцы поблагодарили первую леди и отметили, что руководство Абхазии оказывает им большое внимание – дети ходят в школы и детские сады, для них организовывают экскурсии. В пансионате "Айтар" уже даже успели отметить несколько дней рождения.
© Sputnik / Томас Тхайцук Первая леди навестила беженцев в Айтаре
Первая леди навестила беженцев в Айтаре - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая леди навестила беженцев в Айтаре
© Sputnik / Томас Тхайцук Первая леди навестила беженцев в Айтаре
Первая леди навестила беженцев в Айтаре - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая леди навестила беженцев в Айтаре
© Sputnik / Томас Тхайцук Первая леди навестила беженцев в Айтаре
Первая леди навестила беженцев в Айтаре - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая леди навестила беженцев в Айтаре
© Sputnik / Томас Тхайцук Первая леди навестила беженцев в Айтаре
Первая леди навестила беженцев в Айтаре - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая леди навестила беженцев в Айтаре
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая леди навестила беженцев в Айтаре
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая леди навестила беженцев в Айтаре
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая леди навестила беженцев в Айтаре
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая леди навестила беженцев в Айтаре
Аэлита Ахиба поздравила женщин с наступающим Международным женским днем и угостила детей и взрослых сладостями.
Сообщество водителей трансферов Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 07.03.2022
В Абхазии
Сообщество водителей Абхазии оказало финансовую помощь беженцам из Донбасса
13:23
Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Абхазию 24 февраля, еще одна группа – 2 марта. Всего на сегодняшний день в Абхазии находятся 118 граждан Донецкой и Луганской республик, они размещены в сухумской гостинице "Айтар".
Эвакуация беженцев в Абхазию проводилась по поручению президента Аслана Бжания, организацией перевозки мирных жителей из Донбасса лично занимался глава МЧС Лев Квициния.
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