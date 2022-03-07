https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-8-marta-1037982909.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается во фронтальном разделе. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T16:00+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. В главный женский праздник 8 марта ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В предгорьях и горах ожидается дождь со снегом, снег.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°СВолнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости