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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается во фронтальном разделе. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T16:00+0300
2022-03-07T16:00+0300
2022-03-07T16:18+0300
в абхазии
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. В главный женский праздник 8 марта ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В предгорьях и горах ожидается дождь со снегом, снег.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°СВолнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 марта
16:00 07.03.2022 (обновлено: 16:18 07.03.2022) Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается во фронтальном разделе.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. В главный женский праздник 8 марта ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В предгорьях и горах ожидается дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.