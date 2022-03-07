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Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00
Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00
Украинские власти и националисты не хотят выпускать людей, из городов поскольку для них это информационный проигрыш, считают в ДНР. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T08:36+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Вооруженные силы России с 10:00 понедельника объявляют режим тишины и открывают гуманитарный коридор для выхода мирного населения из нескольких украинских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.Решение принято по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому главе государства Владимиру Путину. Гумкоридоры будут открыты в Киеве, Харькове, Мариуполе и Сумах.Гуманитарный штаб потребовал от украинской стороны выполнить условия по созданию гуманитарных коридоров и обеспечить вывод гражданского населения и иностранцев.Накануне Украина открыла гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, спустя сутки после согласованного с Россией срока. За день из Мариуполя удалось эвакуировать 150 граждан, несмотря на отказ украинской стороны гарантировать режим тишины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/iz-mariupolya-po-gumanitarnomu-koridoru-evakuirovali-150-chelovek--1037972572.html
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Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00
08:36 07.03.2022 (обновлено: 09:48 07.03.2022) Подписаться на
Украинские власти и националисты не хотят выпускать людей, из городов поскольку для них это информационный проигрыш, считают в ДНР.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik.
Вооруженные силы России с 10:00 понедельника объявляют режим тишины и открывают гуманитарный коридор для выхода мирного населения из нескольких украинских городов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
Решение принято по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому главе государства Владимиру Путину. Гумкоридоры будут открыты в Киеве, Харькове, Мариуполе и Сумах.
Гуманитарный штаб потребовал от украинской стороны выполнить условия по созданию гуманитарных коридоров и обеспечить вывод гражданского населения и иностранцев.
"При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применением БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", – говорится в заявлении штаба.
Накануне Украина открыла гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, спустя сутки после согласованного с Россией срока. За день из Мариуполя удалось эвакуировать 150 граждан, несмотря на отказ украинской стороны гарантировать режим тишины.