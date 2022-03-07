https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/rossiya-obyavlyaet-rezhim-tishiny-na-ukraine-s-1000-1037973445.html

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00

Украинские власти и националисты не хотят выпускать людей, из городов поскольку для них это информационный проигрыш, считают в ДНР. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T08:36+0300

2022-03-07T08:36+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Вооруженные силы России с 10:00 понедельника объявляют режим тишины и открывают гуманитарный коридор для выхода мирного населения из нескольких украинских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.Решение принято по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому главе государства Владимиру Путину. Гумкоридоры будут открыты в Киеве, Харькове, Мариуполе и Сумах.Гуманитарный штаб потребовал от украинской стороны выполнить условия по созданию гуманитарных коридоров и обеспечить вывод гражданского населения и иностранцев.Накануне Украина открыла гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, спустя сутки после согласованного с Россией срока. За день из Мариуполя удалось эвакуировать 150 граждан, несмотря на отказ украинской стороны гарантировать режим тишины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/iz-mariupolya-po-gumanitarnomu-koridoru-evakuirovali-150-chelovek--1037972572.html

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