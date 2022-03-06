https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/iz-mariupolya-po-gumanitarnomu-koridoru-evakuirovali-150-chelovek--1037972572.html

Из Мариуполя по гуманитарному коридору эвакуировали 150 человек

Из Мариуполя по гуманитарному коридору эвакуировали 150 человек

Украина открыла гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в воскресенье в 10:00, спустя сутки после согласованного с Россией... 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T23:22+0300

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Военнослужащие ДНР и ВС России обеспечили безопасный выход из Мариуполя в направлении Новоазовска для 150 человек в воскресенье, сообщает РИА Новости.Процесс эвакуации сталкивался с рядом трудностей. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины, несмотря на договоренности: ранее были детально проработаны и согласованы маршруты, время и место встречи колонны, и Россия все условия по созданию гуманитарного коридора выполнила.В ДНР считают, что украинские националисты и Владимир Зеленский не хотят выпускать людей, поскольку для них это информационный проигрыш.Тем не менее, шанс на возобновление эвакуации из Мариуполя есть, полагает Басурин.В понедельник, 7 марта, на польско-белорусской границе должен состоятся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-mirnykh-grazhdan-vykhodivshikh-iz-mariupolya-po-gumkoridoru-1037969603.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/mirnye-zhiteli-iz-mariupolya-rasskazali-kak-im-udalos-pokinut-gorod-1037968994.html

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