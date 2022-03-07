https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/sud-ukrainy-obvinil-baskova-v-propagande-i-opravdanii-voyny-1037984356.html

Суд Украины обвинил Баскова в пропаганде и оправдании войны

Суд Украины обвинил Баскова в пропаганде и оправдании войны

Военная операция России на Украине началась 24 февраля, целью ее, по словам российского президента Владимира Путина, стала "защита людей, которые на протяжении... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T17:02+0300

2022-03-07T17:02+0300

2022-03-07T17:04+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Популярный певец, народный артист Российской Федерации и Украины Николай Басков был заочно арестован в Украине по подозрению в "пропаганде и оправдании войны", пишет РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. По мнению Баскова, российская спецоперация является миротворческой, означает "конец геноцида, предотвращение нападения на Россию, а также самозащита России и защита ее союзников".По заявлению генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, артист совершил преступление, наказанием за которое является лишение свободы, и, изучив материалы следствия, суд удовлетворил ходатайство об аресте Баскова.Николай Басков – не единственный российский деятель культуры, против которого возбудил дело украинский суд. Певец Олег Газманов, телеведущая Тина Канделаки и режиссер Никита Михалков также заочно арестованы по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Венедиктова заявила, что процедура объявления деятелей культуры в международный розыск уже запущена. По ее словам, при пересечении подозреваемыми границ " любого цивилизованного государства", они будут арестованы и экстрадированы в Украину

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/aktsiya-v-podderzhku-luganskoy-i-donetskoy-narodnykh-respublik-proshla-v-sukhume-1037983874.html

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