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Суд Украины обвинил Баскова в пропаганде и оправдании войны
Суд Украины обвинил Баскова в пропаганде и оправдании войны
Военная операция России на Украине началась 24 февраля, целью ее, по словам российского президента Владимира Путина, стала "защита людей, которые на протяжении... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T17:02+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Популярный певец, народный артист Российской Федерации и Украины Николай Басков был заочно арестован в Украине по подозрению в "пропаганде и оправдании войны", пишет РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. По мнению Баскова, российская спецоперация является миротворческой, означает "конец геноцида, предотвращение нападения на Россию, а также самозащита России и защита ее союзников".По заявлению генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, артист совершил преступление, наказанием за которое является лишение свободы, и, изучив материалы следствия, суд удовлетворил ходатайство об аресте Баскова.Николай Басков – не единственный российский деятель культуры, против которого возбудил дело украинский суд. Певец Олег Газманов, телеведущая Тина Канделаки и режиссер Никита Михалков также заочно арестованы по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Венедиктова заявила, что процедура объявления деятелей культуры в международный розыск уже запущена. По ее словам, при пересечении подозреваемыми границ " любого цивилизованного государства", они будут арестованы и экстрадированы в Украину
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/aktsiya-v-podderzhku-luganskoy-i-donetskoy-narodnykh-respublik-proshla-v-sukhume-1037983874.html
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Суд Украины обвинил Баскова в пропаганде и оправдании войны
17:02 07.03.2022 (обновлено: 17:04 07.03.2022) Подписаться на
Военная операция России на Украине началась 24 февраля, целью ее, по словам российского президента Владимира Путина, стала "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Популярный певец, народный артист Российской Федерации и Украины Николай Басков был заочно арестован в Украине по подозрению в "пропаганде и оправдании войны", пишет РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
Ранее певец на своей Instagram-странице выложил пост, в тексте которого поддержал решение российского президента Владимира Путина о начале военной спецоперации, заявив, что она "полностью соответствует международному праву", и добавив, что целью операции является "защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах".
По мнению Баскова, российская спецоперация является миротворческой, означает "конец геноцида, предотвращение нападения на Россию, а также самозащита России и защита ее союзников".
По заявлению генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, артист совершил преступление, наказанием за которое является лишение свободы, и, изучив материалы следствия, суд удовлетворил ходатайство об аресте Баскова.
"Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечете", – написала Венедиктова на своей странице в Facebook.
Николай Басков – не единственный российский деятель культуры, против которого возбудил дело украинский суд. Певец Олег Газманов, телеведущая Тина Канделаки и режиссер Никита Михалков также заочно арестованы по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Венедиктова заявила, что процедура объявления деятелей культуры в международный розыск уже запущена. По ее словам, при пересечении подозреваемыми границ " любого цивилизованного государства", они будут арестованы и экстрадированы в Украину