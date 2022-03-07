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Цветы в подарок: выставка к 8 Марта открылась в Абхазии
Цветы в подарок: выставка к 8 Марта открылась в Абхазии
Выставка "Цветы в искусстве" организована Центральным выставочным залом при поддержке Правительства Москвы, Дома Москвы и Союза Художников Абхазии и будет... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T19:39+0300
2022-03-07T19:39+0300
2022-03-07T19:41+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Цветы в искусстве", посвящённая Международному женскому дню открылась в Центральном выставочном зале 7 марта.Всего на выставке собрано более 80 работ художников из Абхазии, которые, по словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, были написаны в разные временные периоды. К примеру, одна из картин художника Бориса Петрова датирована аж 1933 годом.Помощь в организации выставки оказал Дом Москвы в Абхазии."Мы думали о том, как поздравить женщин с 8 марта, но к сожалению, оказать адресное внимание каждой - это сложно. Тогда мы пришли к выводу, что в подарок всем женщинами Абхазии можно организовать выставку", - сказал руководитель Дома Москвы Александр Бигвава.На выставке были представлены цветочные картины современных абхазских художников Дианы Хинтба, Мадины Бигвава, Апщи Хагба, Руслана Габлия, Геннадия Лакоба, Виталия Кацба, Виссариона Цвижба. Картины были взяты из Государственной картинной галереи и частных коллекций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/peyzazhi-natyurmorty-v-mire-khudozhnika-igorya-tsimintiya-1037970168.html
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новости, культура, искусство
Цветы в подарок: выставка к 8 Марта открылась в Абхазии
19:39 07.03.2022 (обновлено: 19:41 07.03.2022) Подписаться на
Выставка "Цветы в искусстве" организована Центральным выставочным залом при поддержке Правительства Москвы, Дома Москвы и Союза Художников Абхазии и будет открыта для посетителей до 17 марта.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Цветы в искусстве", посвящённая Международному женскому дню открылась в Центральном выставочном зале 7 марта.
Всего на выставке собрано более 80 работ художников из Абхазии, которые, по словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, были написаны в разные временные периоды. К примеру, одна из картин художника Бориса Петрова датирована аж 1933 годом.
"Культурологически выставка очень интересна. Если осмотреть ее спокойно, то можно увидеть как каждое десятилетие что-то менялось в восприятии. В целом, она посвящена красоте растительного мира, которая всегда привлекала художников",- сказала Арсалия.
Помощь в организации выставки оказал Дом Москвы в Абхазии.
"Мы думали о том, как поздравить женщин с 8 марта, но к сожалению, оказать адресное внимание каждой - это сложно. Тогда мы пришли к выводу, что в подарок всем женщинами Абхазии можно организовать выставку", - сказал руководитель Дома Москвы Александр Бигвава.
"Думаю, для девушек и женщин Абхазии эта выставка стала отличным подарком к празднику. Смотря на картины, чувствуешь приход весны, благодаря этому хоть на какое-то время удаётся отвлечься от окружающих новостей",- поделилось впечатлениями одна из посетительниц выставки Ирина.
На выставке были представлены цветочные картины современных абхазских художников Дианы Хинтба, Мадины Бигвава, Апщи Хагба, Руслана Габлия, Геннадия Лакоба, Виталия Кацба, Виссариона Цвижба. Картины были взяты из Государственной картинной галереи и частных коллекций.