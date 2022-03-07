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ВКонтакте заявила о двукратном росте пользовательской активности в Клипах
ВКонтакте заявила о двукратном росте пользовательской активности в Клипах
ВКонтакте - крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T16:23+0300
2022-03-07T16:23+0300
2022-03-07T16:58+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Клипы в российской социальной сети ВКонтакте установили новый рекорд — двукратный рост активности, сообщает пресс-служба соцсети. Вдвое увеличилось и количество просмотров, и количество загрузок новых роликов в Клипах VK. Соцсеть приветствовала новых пользователей и блогеров, сообщив о том, что в Клипах ВКонтакте запускаются новые яркие и увлекательные активности с общим призовым фондом 100 миллионов рублей.Вечером 6 марта стало известно, что популярная китайская соцсеть TikTok прекратит распространение нового контента в России и стримы из-за закона о "фейках". Кроме того, российским пользователям стали недоступны профили иностранных аккаунтов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, общество, интернет, новости
ВКонтакте заявила о двукратном росте пользовательской активности в Клипах
16:23 07.03.2022 (обновлено: 16:58 07.03.2022) Подписаться на
ВКонтакте - крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik.
Клипы в российской социальной сети ВКонтакте установили новый рекорд — двукратный рост активности, сообщает
пресс-служба соцсети.
Вдвое увеличилось и количество просмотров, и количество загрузок новых роликов в Клипах VK.
"Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами", – отмечают в пресс-службе.
Соцсеть приветствовала новых пользователей и блогеров, сообщив о том, что в Клипах ВКонтакте запускаются новые яркие и увлекательные активности с общим призовым фондом 100 миллионов рублей.
Вечером 6 марта стало известно, что популярная китайская соцсеть TikTok прекратит распространение нового контента в России и стримы из-за закона о "фейках"
. Кроме того, российским пользователям стали недоступны профили иностранных аккаунтов.