https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/vkontakte-ustanovila-dvukratnyy-rost-polzovatelskoy-aktivnosti-v-klipakh-1037983681.html

ВКонтакте заявила о двукратном росте пользовательской активности в Клипах

ВКонтакте заявила о двукратном росте пользовательской активности в Клипах

ВКонтакте - крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T16:23+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Клипы в российской социальной сети ВКонтакте установили новый рекорд — двукратный рост активности, сообщает пресс-служба соцсети. Вдвое увеличилось и количество просмотров, и количество загрузок новых роликов в Клипах VK. Соцсеть приветствовала новых пользователей и блогеров, сообщив о том, что в Клипах ВКонтакте запускаются новые яркие и увлекательные активности с общим призовым фондом 100 миллионов рублей.Вечером 6 марта стало известно, что популярная китайская соцсеть TikTok прекратит распространение нового контента в России и стримы из-за закона о "фейках". Кроме того, российским пользователям стали недоступны профили иностранных аккаунтов.

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россия, общество, интернет, новости