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https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/gosduma-prinyala-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-feyki-o-deystviyakh-rossiyskoy-armii-1037926023.html
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии
Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, нормы вступают в силу с момента официального... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T11:15+0300
2022-03-04T11:35+0300
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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы за ложную информацию, дискредитирующую российские Вооруженные силы, сообщает РИА Новости.Граждан, распространяющих заведомо ложную информацию о действиях российской армии, ожидает штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты и иного дохода за 18 месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если фейки, подразумевающие искусственное создание доказательств или действия по мотивам ненависти или вражды, распространяются должностными лицами или организованной группой лиц, то осужденных ожидает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, либо административный штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты и иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.Помимо фейков, закон также предусматривает наказание за публичные призывы граждан ввести санкции против России и осуждение целей использования российской армии.За призывы воспрепятствования использованию армии России для защиты интересов страны, поддержания мира и безопасности, а также за дискредитацию такого использования, совершенные в течение года лицами, ранее привлекавшимися к административной ответственности по подобным обвинениям, положен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.Если же подобные действия повлекли за собой тяжкие последствия, то сумма штрафа составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, или будет равна сумме зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо наказанием будет служить лишение свободы на срок до 5 лет с лишением нарушителя права занимать определенные должности.После одобрения Государственной Думой законопроект рассматривается верхней палатой Федерального собрания - Советом Федерации, заседание которого состоится 4 марта. После одобрения Совета Федерации закон попадает на стол президента России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/gosduma-rassmotrit-zakon-o-koordiniruyuschem-gosudarstve-v-odkb-1037907794.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/volodin-bez-vmeshatelstva-rossii-nato-nachala-by-svoyu-operatsiyu-1037906684.html
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госдума, законодательство, новости

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии

11:15 04.03.2022 (обновлено: 11:35 04.03.2022)
© Sputnik / Виталий БелоусовЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, нормы вступают в силу с момента официального опубликования.
СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы за ложную информацию, дискредитирующую российские Вооруженные силы, сообщает РИА Новости.
Граждан, распространяющих заведомо ложную информацию о действиях российской армии, ожидает штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты и иного дохода за 18 месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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Если фейки, подразумевающие искусственное создание доказательств или действия по мотивам ненависти или вражды, распространяются должностными лицами или организованной группой лиц, то осужденных ожидает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, либо административный штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты и иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Если же распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных повлекло за собой тяжкие последствия, виновных ожидает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Помимо фейков, закон также предусматривает наказание за публичные призывы граждан ввести санкции против России и осуждение целей использования российской армии.
За призывы воспрепятствования использованию армии России для защиты интересов страны, поддержания мира и безопасности, а также за дискредитацию такого использования, совершенные в течение года лицами, ранее привлекавшимися к административной ответственности по подобным обвинениям, положен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.
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Если же подобные действия повлекли за собой тяжкие последствия, то сумма штрафа составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, или будет равна сумме зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо наказанием будет служить лишение свободы на срок до 5 лет с лишением нарушителя права занимать определенные должности.
За призывы к введению антироссийских санкций, если осужденный гражданин в течение года уже привлекался за это к административной ответственности, положен штраф до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
После одобрения Государственной Думой законопроект рассматривается верхней палатой Федерального собрания - Советом Федерации, заседание которого состоится 4 марта. После одобрения Совета Федерации закон попадает на стол президента России.
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