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Захарова: главы МИД России и Украины планируют встретиться на форуме в Турции
Захарова: главы МИД России и Украины планируют встретиться на форуме в Турции
Накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, в ходе которого российский глава государства... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T15:38+0300
2022-03-07T15:38+0300
2022-03-07T16:06+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. На полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча министров иностранных дел России и Украины с участием главы МИД Турции, заявила РИА Новости официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.Согласно данным на официальном сайте форума, мероприятие в этом году пройдет с 11 по 13 марта.В ходе телефонного разговора с Эрдоганом 6 марта Путин изложил принципиальные подходы и оценки в контексте украинского кризиса, подробно разъяснив основные цели и задачи спецоперации по защите Донбасса. При этом было отмечено, что она идет по плану и в соответствии с графиком, и может быть приостановлена лишь в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России.
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Захарова: главы МИД России и Украины планируют встретиться на форуме в Турции
15:38 07.03.2022 (обновлено: 16:06 07.03.2022) Подписаться на
Накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, в ходе которого российский глава государства рассказал о спецоперации на Украине.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik.
На полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча министров иностранных дел России и Украины с участием главы МИД Турции, заявила РИА Новости
официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
"В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - сообщила она.
Согласно данным на официальном сайте форума, мероприятие в этом году пройдет с 11 по 13 марта.
В ходе телефонного разговора с Эрдоганом 6 марта Путин изложил принципиальные подходы и оценки в контексте украинского кризиса, подробно разъяснив основные цели и задачи спецоперации по защите Донбасса. При этом было отмечено, что она идет по плану и в соответствии с графиком, и может быть приостановлена лишь в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России.