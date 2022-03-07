https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zakharova-glavy-mid-rossii-i-ukrainy-planiruyut-vstretitsya-na-forume-v-turtsii-1037982004.html

Захарова: главы МИД России и Украины планируют встретиться на форуме в Турции

Захарова: главы МИД России и Украины планируют встретиться на форуме в Турции

Накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, в ходе которого российский глава государства... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T15:38+0300

2022-03-07T15:38+0300

2022-03-07T16:06+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. На полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча министров иностранных дел России и Украины с участием главы МИД Турции, заявила РИА Новости официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.Согласно данным на официальном сайте форума, мероприятие в этом году пройдет с 11 по 13 марта.В ходе телефонного разговора с Эрдоганом 6 марта Путин изложил принципиальные подходы и оценки в контексте украинского кризиса, подробно разъяснив основные цели и задачи спецоперации по защите Донбасса. При этом было отмечено, что она идет по плану и в соответствии с графиком, и может быть приостановлена лишь в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/putin-proinformiroval-erdogana-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1037964632.html

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