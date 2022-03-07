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Жители Абхазии приняли участие в сборе гуманитарной помощи для Донбасса
Жители Абхазии приняли участие в сборе гуманитарной помощи для Донбасса
Первую партию груза планируется сформировать в течение нескольких дней, затем гумпомощь будет отправлена в ДНР и ЛНР. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T13:05+0300
2022-03-07T13:05+0300
2022-03-07T13:12+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Жители Абхазии принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи, которая будет отправлена в республики Донбасса, сообщает МЧС Абхазии. Кроме того, некоторые из жителей республики пожелали оказать населению ДНР и ЛНР и финансовую помощь. МЧС Абхазии объявило о сборе гуманитарного груза на минувшей неделе. Граждане, желающие внести свой вклад, могут обращаться в ведомство по адресу: город Сухум, улица Конфедератов, 12, телефоны: 226-30-49, 229-75-57, помощь принимается круглосуточно и без выходных. После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. Более 100 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместилась в сухумской гостинице "Айтар". Им также оказывается посильная помощь со стороны местного населения – жители Абхазии, прекрасно помнящие о том, что такое война, приносят в пансионат одежду, игрушки и продукты питания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/turisty-ponevole-o-chem-ne-molchat-bezhentsy-iz-donetska-i-luganska-1037874759.html
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мчс абхазии, днр, лнр, гуманитарная помощь, новости
Жители Абхазии приняли участие в сборе гуманитарной помощи для Донбасса
13:05 07.03.2022 (обновлено: 13:12 07.03.2022) Подписаться на
Первую партию груза планируется сформировать в течение нескольких дней, затем гумпомощь будет отправлена в ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik.
Жители Абхазии принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи, которая будет отправлена в республики Донбасса, сообщает
МЧС Абхазии.
Неравнодушные граждане приносят бутилированную воду, крупы, консервы и другие нескоропортящиеся продукты питания, цитрусовые, одежду для детей и взрослых, бытовую химию.
Кроме того, некоторые из жителей республики пожелали оказать населению ДНР и ЛНР и финансовую помощь.
МЧС Абхазии объявило о сборе гуманитарного груза на минувшей неделе. Граждане, желающие внести свой вклад, могут обращаться в ведомство по адресу: город Сухум, улица Конфедератов, 12, телефоны: 226-30-49, 229-75-57, помощь принимается круглосуточно и без выходных.
После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. Более 100 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместилась в сухумской гостинице "Айтар". Им также оказывается посильная помощь со стороны местного населения – жители Абхазии, прекрасно помнящие о том, что такое война, приносят в пансионат одежду, игрушки и продукты питания.