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Жители Абхазии приняли участие в сборе гуманитарной помощи для Донбасса

Жители Абхазии приняли участие в сборе гуманитарной помощи для Донбасса

Первую партию груза планируется сформировать в течение нескольких дней, затем гумпомощь будет отправлена в ДНР и ЛНР. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T13:05+0300

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2022-03-07T13:12+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Жители Абхазии принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи, которая будет отправлена в республики Донбасса, сообщает МЧС Абхазии. Кроме того, некоторые из жителей республики пожелали оказать населению ДНР и ЛНР и финансовую помощь. МЧС Абхазии объявило о сборе гуманитарного груза на минувшей неделе. Граждане, желающие внести свой вклад, могут обращаться в ведомство по адресу: город Сухум, улица Конфедератов, 12, телефоны: 226-30-49, 229-75-57, помощь принимается круглосуточно и без выходных. После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. Более 100 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместилась в сухумской гостинице "Айтар". Им также оказывается посильная помощь со стороны местного населения – жители Абхазии, прекрасно помнящие о том, что такое война, приносят в пансионат одежду, игрушки и продукты питания.

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