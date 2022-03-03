https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/deti-iz-donbassa-budut-uchitsya-v-sukhumskoy-shkole-1037917874.html
Дети из Донбасса будут учиться в сухумской школе
Дети из Донбасса будут учиться в сухумской школе
На сегодняшний день в Абхазии находятся 118 эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР, более 50 из них - это дети разных возрастов. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T19:08+0300
2022-03-03T19:08+0300
2022-03-03T19:11+0300
в абхазии
беженцы
донбасс
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/03/1037916581_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_b587ad467379f71e7cbee35897e3fde0.jpg
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Столичная администрация решила вопрос устройства детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской республик, в школы и детские сады, сообщает пресс-служба администрации Сухума.К детям помладше, которые ходят в начальные классы, приезжает педагог - занятия проводятся в самой гостинице "Айтар", где расселили беженцев, а дети дошкольного возраста начнут посещать детский сад "Звездочка". Помимо профессиональной, многие учителя оказывают беженцам из Донбасса и материальную помощь. В частности, сухумская школа №4 передала им 40 тысяч рублей и детскую одежду. Первые автобусы с мирными жителями из Донбасса прибыли в республику 24 февраля.В Абхазии им был организован радушный прием - посильную помощь стараются оказывать как учреждения и организации, так и простые граждане, не сумевшие оказаться равнодушными к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Многие из жителей Абхазии справедливо замечают, что не понаслышке знают, что такое война, и помочь эвакуированным людям - простой человеческий долг.Но, несмотря на все, беженцы из ДНР и ЛНР надеются на то, что в скором времени боевые действия на Украине прекратятся, и они смогут вернуться в свои дома.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/khishba-prizval-turisticheskoe-soobschestvo-abkhazii-podderzhat-bezhentsev-iz-donbassa-1037914186.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/den-bez-voyny-bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-posetili-dostoprimechatelnosti-abkhazii-1037877174.html
донбасс
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/03/1037916581_424:0:2600:1632_1920x0_80_0_0_e7c1fd665c0a074eea906dabf544ab2d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
беженцы, донбасс, украина, россия
Дети из Донбасса будут учиться в сухумской школе
19:08 03.03.2022 (обновлено: 19:11 03.03.2022) Подписаться на
На сегодняшний день в Абхазии находятся 118 эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР, более 50 из них - это дети разных возрастов.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik.
Столичная администрация решила вопрос устройства детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской республик, в школы и детские сады, сообщает
пресс-служба администрации Сухума.
"Сегодня средняя школа №6 имени Комарова гостеприимно распахнула двери для учащихся 5, 8, 9 и 10 классов. Ученические коллективы тепло приняли сверстников. За всеми учащимися ведет наблюдение школьный психолог. Педколлектив взял на себя обеспечение детей учебниками, необходимыми принадлежностями и горячим питанием", - заявила начальник Управления образования администрации Астанда Таркил.
К детям помладше, которые ходят в начальные классы, приезжает педагог - занятия проводятся в самой гостинице "Айтар", где расселили беженцев, а дети дошкольного возраста начнут посещать детский сад "Звездочка".
Помимо профессиональной, многие учителя оказывают беженцам из Донбасса и материальную помощь. В частности, сухумская школа №4 передала им 40 тысяч рублей и детскую одежду.
Первые автобусы с мирными жителями из Донбасса прибыли в республику 24 февраля.
В Абхазии им был организован радушный прием - посильную помощь стараются оказывать как учреждения и организации, так и простые граждане, не сумевшие оказаться равнодушными к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Многие из жителей Абхазии справедливо замечают, что не понаслышке знают, что такое война, и помочь эвакуированным людям - простой человеческий долг.
Но, несмотря на все, беженцы из ДНР и ЛНР надеются на то, что в скором времени боевые действия на Украине прекратятся, и они смогут вернуться в свои дома.