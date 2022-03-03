https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/deti-iz-donbassa-budut-uchitsya-v-sukhumskoy-shkole-1037917874.html

Дети из Донбасса будут учиться в сухумской школе

Дети из Донбасса будут учиться в сухумской школе

На сегодняшний день в Абхазии находятся 118 эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР, более 50 из них - это дети разных возрастов. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T19:08+0300

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Столичная администрация решила вопрос устройства детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской республик, в школы и детские сады, сообщает пресс-служба администрации Сухума.К детям помладше, которые ходят в начальные классы, приезжает педагог - занятия проводятся в самой гостинице "Айтар", где расселили беженцев, а дети дошкольного возраста начнут посещать детский сад "Звездочка". Помимо профессиональной, многие учителя оказывают беженцам из Донбасса и материальную помощь. В частности, сухумская школа №4 передала им 40 тысяч рублей и детскую одежду. Первые автобусы с мирными жителями из Донбасса прибыли в республику 24 февраля.В Абхазии им был организован радушный прием - посильную помощь стараются оказывать как учреждения и организации, так и простые граждане, не сумевшие оказаться равнодушными к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Многие из жителей Абхазии справедливо замечают, что не понаслышке знают, что такое война, и помочь эвакуированным людям - простой человеческий долг.Но, несмотря на все, беженцы из ДНР и ЛНР надеются на то, что в скором времени боевые действия на Украине прекратятся, и они смогут вернуться в свои дома.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/khishba-prizval-turisticheskoe-soobschestvo-abkhazii-podderzhat-bezhentsev-iz-donbassa-1037914186.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/den-bez-voyny-bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-posetili-dostoprimechatelnosti-abkhazii-1037877174.html

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