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Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта
Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта
Международный женский день отмечается с 1975 года, дата 8 марта была официально установлена ООН. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T10:20+0300
2022-03-08T10:20+0300
2022-03-08T10:47+0300
в абхазии
международный женский день
новости
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил всех женщин республики с Международным женским днем, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил, что современные женщины остаются хранительницами домашнего очага, успешно сочетая эту роль с профессиональной деятельностью в разных сферах. "Несмотря на внешнюю хрупкость, покоряете любые высоты. Каким бы ни было время, вы всегда поддерживаете и дарите заботу и веру своим близким, делаете наш мир добрее и светлее", - подчеркнул президент Абхазии.Президент особо отметил женщин, которые воспитали героев, принесших победу народу Абхазии, и сами встали на защиту Родины. Всем представительницам прекрасной половины человечества он пожелал здоровья, радости и праздничного настроения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/pozhelaniya-tsvety-i-konverty-v-gudautskom-rayone-pozdravili-zhenschin-s-8-marta-1037987281.html
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международный женский день, новости, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта
10:20 08.03.2022 (обновлено: 10:47 08.03.2022) Подписаться на
Международный женский день отмечается с 1975 года, дата 8 марта была официально установлена ООН.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил всех женщин республики с Международным женским днем, сообщает пресс-служба главы государства.
"Дорогие наши женщины! Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта. Этот весенний праздник олицетворяет красоту, нежность и наполнен душевным теплом. Сегодня мы говорим слова благодарности и искренней признательности за вашу любовь, тепло и уют в наших семьях", - говорится в поздравительном адресе.
Бжания отметил, что современные женщины остаются хранительницами домашнего очага, успешно сочетая эту роль с профессиональной деятельностью в разных сферах.
"Несмотря на внешнюю хрупкость, покоряете любые высоты. Каким бы ни было время, вы всегда поддерживаете и дарите заботу и веру своим близким, делаете наш мир добрее и светлее", - подчеркнул президент Абхазии.
Президент особо отметил женщин, которые воспитали героев, принесших победу народу Абхазии, и сами встали на защиту Родины. Всем представительницам прекрасной половины человечества он пожелал здоровья, радости и праздничного настроения.