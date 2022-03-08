https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhenschin-abkhazii-s-8-marta-1037990856.html

Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

Международный женский день отмечается с 1975 года, дата 8 марта была официально установлена ООН. 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T10:20+0300

2022-03-08T10:20+0300

2022-03-08T10:47+0300

в абхазии

международный женский день

новости

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/07/1030898836_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_77c9ab90a90c8a2b1ca812cf6267212d.jpg

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил всех женщин республики с Международным женским днем, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил, что современные женщины остаются хранительницами домашнего очага, успешно сочетая эту роль с профессиональной деятельностью в разных сферах. "Несмотря на внешнюю хрупкость, покоряете любые высоты. Каким бы ни было время, вы всегда поддерживаете и дарите заботу и веру своим близким, делаете наш мир добрее и светлее", - подчеркнул президент Абхазии.Президент особо отметил женщин, которые воспитали героев, принесших победу народу Абхазии, и сами встали на защиту Родины. Всем представительницам прекрасной половины человечества он пожелал здоровья, радости и праздничного настроения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/pozhelaniya-tsvety-i-konverty-v-gudautskom-rayone-pozdravili-zhenschin-s-8-marta-1037987281.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

международный женский день, новости, аслан бжания