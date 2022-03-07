https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/pozhelaniya-tsvety-i-konverty-v-gudautskom-rayone-pozdravili-zhenschin-s-8-marta-1037987281.html

Пожелания, цветы и конверты: в Гудаутском районе поздравили женщин с 8 Марта

Пожелания, цветы и конверты: в Гудаутском районе поздравили женщин с 8 Марта

Администрация Гудаутского района поздравила с 8 Марта матерей погибших в Отечественной войне народа Абхазии, медсестер медико-санитарного батальона, членов... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T20:02+0300

2022-03-07T20:02+0300

2022-03-07T20:04+0300

в абхазии

международный женский день

новости

гудаутский район

женщины

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О том, что в преддверии Международного женского дня пожелали виновницам торжества, какие подарки для них подготовили, как они отмечали этот день в военное время и что им мужчины дарили вместо цветов, а также, что лишает праздничного настроения сотрудников гудаутской ЦРБ, читайте в материале корреспондента Sputnik.Бадри Есиава, SputnikВместо сыновейМногие женщины с трепетом ждут 8 Марта – дату, когда у мужчин появляется "официальный" повод не только обрадовать представительниц прекрасной половины человечества подарками, но также в торжественной обстановке подчеркнуть их неповторимость, красоту, доброту и, несомненно, важную роль, которую они играют в их жизни.В преддверии этого праздник руководство Гудаутского района и коллектив муниципального органа чествовали матерей погибших защитников страны в годы войны, медсестер медико-санитарного батальона и представительниц местного отделения Ассоциации женщин Абхазии, которые ушли на заслуженный отдых.От властей, депутатов местного Собрания и коллектива муниципального органа всем им вручили по букету цветов и конверты с деньгами. Тем, кто прийти не смог, подарки пообещали передать.Из-за пандемии коронавируса многие давно не встречались, и праздник этот стал для них хорошим поводом снова повидаться. Виновницы торжества пришли при "параде" и в позитивном расположении духа, но обойтись без грустных воспоминаний все же не удалось.Поздравляя актив комитета родителей погибших воинов в войне 1992-1993 годов, глава района Баграт Боджгуа пожелал им здоровья, мирного неба над головой и поблагодарил их за те жертвы, что они принесли во имя страны.Мать защитника Абхазии, отдавшего жизнь на войне против Грузии, Батала Арсалия, Венера Арсалия сказала, что павшие сыновья уже никогда не смогут их поздравить, но ей приятно, что есть люди, которые делают это вместо них.Третий год подряд Наала Пкин принимает поздравления в местной администрации за свою бабушку, которой 90 лет и ей нездоровится. Отец Наалы Рудик Пкин погиб в Гагрской наступательной операции в возрасте 37 лет.Перед тем, как Рудик Пкин ушел на войну, он попросил мать научить сына и дочь родному языку, традициям и культуре абхазов.Председатель комитета родителей погибших воинов из Гудаутского района Эмма Ермолова потеряла единственного сына – Алхаса Герзмава, который на момент начала боевых действий в республике был студентом пятого курса и находился на практике в горах.Алхасу Герзмава 4 октября должно было исполниться 23 года. Он погиб в составе группы Шамиля Басаева 2 октября. Похороны состоялись в день его рождения.Леденцы и букеты зелениМедсестры медико-санитарного батальона тоже не смогли прийти в полном составе. Многие с годами ушли из жизни, многим пришлось остаться дома в связи с состоянием здоровья.Глава района Баграт Боджгуа подчеркнул, что времена нынче неспокойные. С одной стороны волнует пандемия коронавируса, с другой – политическая ситуация в мире. Невзирая на это, добавил он, оставить без внимания женщин, спасавших жизни людей во время войны, было нельзя.Замглавы администрации Валерий Авидзба пожелал медикам счастливого будущего и выразил уверенность в том, что без их помощи победы не было бы.Ветеран войны, награжденная медалью "За отвагу", Ирина Папба, немного смущаясь, от имени однополчан сказала, что в дни, когда проявляют столько внимания по отношению к ним и говорят много теплых слов, они снова чувствуют себя молодыми востребованными.В беседе с корреспондентом Sputnik Папба вспомнила, каким было 8 Марта в 1993 году. Тогда она вместе с бойцами абхазской армии находилась на позиции в селе Верхняя Эшера, куда не с пустыми руками пришел начальник медико-санитарного батальона Батал Кобахия."Он нам принес леденцы. Нас – девушек было много, и я была самая старшая из них. Я посчитала сладости и разделила по пять штук на каждую. Наполнила конфетами и мандаринами маленькие пакеты, завязала бинтом и раздала всем. Такая маленькая радость была в тот день", - поделилась Папба.Это были не единственные презенты в тот день. Рита Цишба вспомнила, как из этой ситуации выкрутились мужчины. Так как по близости не было цветов, они подарили дамам букеты из петрушки и кинзы."Нас это, конечно же, не расстроило. Все равно было приятно, потому что это было от души, искренне", - сказала она.Первое поздравлениеПредставительниц Ассоциации женщин Абхазии, которые уже находятся на пенсии, с Международным женским днем в местной администрации поздравили впервые. За это Баграт Боджгуа поблагодарил бывшего директора гудаутской средней школы №2 Мери Тхагушеву, которой эта идея принадлежала.По словам Тхагушевой, ей просто хотелось сделать приятное женщинам, посвятившим всю себя служению обществу в разных сферах. Среди них педагоги, юристы, врачи, работники государственных учреждений.Она также напомнила, что в предстоящих выборах депутатов Парламента республики будут принимать участие больше десятка женщин. Каждой из них Тхагушева пожелала победы.Глава района признался, что испытывает легкую растерянность от того, что в его кабинете собрались такие значимые, близкие его сердцу люди. В пример он привел врача-педиатра Маю Конджария, которая много лет назад ставила ему прививки и лечила от болезней."Большое спасибо за ваш труд. Тот вклад, который вы внесли в Гудаутский район, невозможно переоценить. Рад, что сегодня вы здесь", - обратился ко всем гостьям Боджгуа.Врач с 65-летним стажем Мая Конджария считает, что нет легкой работы, и каждой женщине Абхазии в свое время пришлось нелегко. При этом она отметила, что радовалась даже больше родителей, когда поправлялся ее пациент.Праздничное дежурствоРуководство района не обделило вниманием также сотрудниц Гудаутской центральной районной больницы, к которым власти приехали с подарками на работу."Мы знаем, что на первых рубежах этой болезни (коронавируса – прим.) стоите вы. Низкий вам поклон за это. Вы выполняете очень важную миссию – спасаете нас, наших родственников. Спасибо вам большое", - сказал Боджгуа и добавил, что ждет от главврача больницы Хаджарата Шамба заявку на оплату администрацией праздничного корпоратива для работников этого медучреждения.Шамба поблагодарил местные власти за приятный сюрприз и подчеркнул, что основная нагрузка в работе по спасению жизней людей лежит на хрупких плечах женского медперсонала.Он также с сожалением сказал, что с начала пандемии COVID-19 погубил не только пациентов, но и многих его коллег."Сейчас мы пребываем не в столь праздничном настроении, но мы понимаем, что наша деятельность сопряжена с проблемами и трагичными исходами. Нам остается лишь трудиться дальше и жить", - сказал главврач.8 Марта в Абхазии объявлено выходным днем, но не для медицинского сообщества. Как рассказала замглавврача Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба, Международный женский день будет для них таким же, как и все предыдущие. Работать медики будут в штатном режиме.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/v-preddverii-zhenskogo-prazdnika-kak-v-sukhume-gotovyatsya-k-8-marta-1037979077.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160512/1018238356.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/tsvety-v-podarok-vystavka-k-8-marta-otkrylas-v-abkhazii-1037987103.html

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международный женский день, новости, гудаутский район, женщины