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Боррель: ЕС не намерен запрещать импорт энергоносителей из России
Боррель: ЕС не намерен запрещать импорт энергоносителей из России
Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, понимая, что союзники в Европе не смогут присоединиться к таким... 08.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 мар – Sputnik. Европейский союз не намерен вслед за США запрещать импорт российских энергоносителей, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал al-Jazeera."Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе", - заявил Боррель.По его словам, ЕС "постоянно" ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него "партнер, на которого нельзя положиться".Глава евродипломатии отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу. Чиновник подчеркнул, что Украина не является угрозой для России, при этом ЕС "не будет подталкивать Киев к войне с Москвой".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/zelenskiy-zayavil-chto-okhladel-k-voprosu-vstupleniya-ukrainy-v-nato-1037994149.html
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Боррель: ЕС не намерен запрещать импорт энергоносителей из России
21:50 08.03.2022 (обновлено: 22:04 08.03.2022) Подписаться на
Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, понимая, что союзники в Европе не смогут присоединиться к таким санкциям.
СУХУМ, 8 мар – Sputnik.
Европейский союз не намерен вслед за США запрещать импорт российских энергоносителей, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал al-Jazeera.
"Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе", - заявил Боррель.
По его словам, ЕС "постоянно" ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него "партнер, на которого нельзя положиться".
Глава евродипломатии отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу. Чиновник подчеркнул, что Украина не является угрозой для России, при этом ЕС "не будет подталкивать Киев к войне с Москвой".