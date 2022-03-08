https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/borrel-es-ne-nameren-zapreschat-import-energonositeley-iz-rossii-1037999625.html

Боррель: ЕС не намерен запрещать импорт энергоносителей из России

Боррель: ЕС не намерен запрещать импорт энергоносителей из России

Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, понимая, что союзники в Европе не смогут присоединиться к таким... 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T21:50+0300

2022-03-08T21:50+0300

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СУХУМ, 8 мар – Sputnik. Европейский союз не намерен вслед за США запрещать импорт российских энергоносителей, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал al-Jazeera."Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе", - заявил Боррель.По его словам, ЕС "постоянно" ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него "партнер, на которого нельзя положиться".Глава евродипломатии отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу. Чиновник подчеркнул, что Украина не является угрозой для России, при этом ЕС "не будет подталкивать Киев к войне с Москвой".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/zelenskiy-zayavil-chto-okhladel-k-voprosu-vstupleniya-ukrainy-v-nato-1037994149.html

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