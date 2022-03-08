https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/dvoynoy-prazdnik-pervaya-abkhazskaya-organistka-marina-shamba-otmechaet-yubiley-1037998431.html

Двойной праздник: первая абхазская органистка Марина Шамба отметила юбилей

Двойной праздник: первая абхазская органистка Марина Шамба отметила юбилей

Народная артистка Абхазии, художественный руководитель Государственного концертного зала Пицундского храма, первая абхазская органистка, кавалер ордена... 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T19:38+0300

2022-03-08T19:38+0300

2022-03-08T20:12+0300

в абхазии

культура

пицунда

орган

пицундский орган

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С днем рождения и праздником и Международным женским днем признанного деятеля культуры поздравил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Он особо отметил неоценимый вклад Марины Шамба в развитие и популяризацию в стране органного искусства, в организацию международного фестиваля "Органные вечера в Пицунде", подчеркнув ее личную заслугу в сохранении самого пицундского органа в сложные времена.О творческом пути органистки читайте в материале Sputnik.SputnikПуть к органуМарина Шамба родилась в Гагре, где получила начальное и среднее образование. В 1967 году окончила музыкальную школу. Параллельно с учебой в общеобразовательной школе училась в Сухумском музыкальном училище, которое успешно окончила в 1970 году. Затем поступила в Тбилисскую государственную консерваторию, которую окончила по специальности "фортепиано", получив квалификацию концертмейстера, педагога и концертного исполнителя.Услышав впервые звуки органа, юная Марина Шамба, обучавшаяся тогда в Тбилисской консерватории по классу фортепиано, почувствовала себя так, словно провалилась в какой-то другой, совершенно удивительный мир. Его музыка покорила ее сразу. Однако она была твердо убеждена, что с этим инструментом может справиться только мужчина, что должна быть сила. И это вполне объяснимо, ведь многие считают профессию органиста сугубо мужским делом."На втором курсе обучения в Тбилисской консерватории я впервые услышала звуки органа, которые потрясли меня до глубины души. Но мне казалось, что мощь инструмента настолько велика, что с ней сможет справиться только мужчина, что женщина не сможет играть на органе. Я постаралась избавиться от мыслей об этом инструменте, но звуки органа продолжали завораживать меня, я не могла пройти мимо класса органа, если оттуда доносилась чья-либо игра", - вспоминает музыкант.Оказавшись после окончания учебы в Москве, Марина все же решила попытать счастье. Она прошла стажировку в Московской консерватории у знаменитого педагога и органиста Леонида Исааковича Ройзмана, после чего профессор Ройзман рекомендовал ей поступать в аспирантуру. Так начинался ее путь в непростой профессии.Во время учебы в Москве Марина загорелась идеей переложить для органа народные трагические произведения: "Песнь ранения", "Песнь о скале" и колыбельную Лакрба "Шьишь нани" и убедила своего педагога Леонида Ройзмана послушать ее игру. Елена Бутузова и Марина Невская переложили абхазские мотивы для органа.Она сыграла сначала "Шьишь нани", после" Песнь ранения "и "Песнь о скале" по нотам, написанным ее друзьями от руки. Профессор слушал и молчал. После он подошел к своей ученице, а по щекам у него текли слезы. Он крепко взял ее за плечи и сказал: "Мариночка, я был бы большим грешником, если бы я вам не разрешил".Сегодня ни одно выступление Марины Шамба не обходится без исполнения этих произведений, которые она с любовью называет просто "Абхазия". На пюпитре инструмента до сих пор стоят те самые ноты, которые написаны от руки Еленой Бутузовой и Мариной Невской. Позже Елена написала еще одно произведение, "Маленькую рапсодию" и посвятила ее своей абхазской подруге. Возвращение в АбхазиюПосле окончания аспирантуры Марина Шамба вернулась в Абхазию, где стала работать в государственной филармонии и в музыкальном училище педагогом по классу фортепиано. В 1990 году организовала при Сухумском музучилище Детскую хоровую школу, директором которой была до начала Отечественной войны 1992-1993 годов.Незадолго до начала грузино-абхазской войны Марина Шамба вместе с Абхазской государственной капеллой была приглашена в Германию. Концерты в городах Германии стали бесценным опытом для нее, так как каждый раз каждый орган необходимо было настраивать так, чтобы наилучшим образом передать краски и настроения своей программы.Абхазская органистка даже играла на инструменте, за которым музицировал сам Иоганн Себастьян Бах."Мне хотелось везде ее показать. И она воспринималась везде очень душевно, очень хорошо", - заметила она.На тот момент руководитель капеллы, музыкант и общественный деятель Нодар Чанба предупредил абхазских артистов об одной особенности немецкой публики. Немцы слушают весь концерт и аплодируют только в самом конце. Абхазскую капеллу и органистку Марину Шамба слушатели благодарили овациями. Первые послевоенные годы ей приходилось идти в храм пешком из Гагры. За органом она следила, как за ребенком. Марина Шамба спасла от гибели отсыревший, поврежденный крысами инструмент.Придя в первый раз после войны в храм, она открыла двери органа и, к ее ужасу, оттуда выбежала большая крыса. Внутри все было съедено, повреждены меха и даже железные трубы.Восстановить орган – непростая задача и затратное дело. В Абхазии и сегодня нет нужных специалистов. В тяжелое время не остались в стороне российские коллеги и друзья Марины Николаевны. В 1994 году был проведен маленький ремонт органа.Марина Шамба провела очень много благотворительных концертов. Ей хотелось обрадовать детей, школьников, которые не могли толком что-то увидеть и услышать в послевоенной республике."Хотелось дать им надежду на то, что жизнь не закончилась, что будет много радости и веселья. Приезжало много гостей. Хотелось показать им, что нас никто не убил до конца, что мы выжили и будем жить". Боль за Абхазию двигала ею.Постепенно Марина собрала вместе всех абхазских музыкантов, и в Пицундском храме зазвучал не только орган, но и голоса солистов филармонии, капеллы и других профессионалов. В 2011 году мастера немецкой органостроительной фирмы "А. Schuke" провели большой ремонт органа. Огромные фуры с техникой, едва ли не полный цех, находились в Абхазии. Группы мастеров попеременно сменяли друг друга.После этого в стране возобновились фестивали именно органной музыки. Инструмент жив, он звучит. Перед выступлением, признается Марина Шамба, она молится о том, чтобы зрители поняли ее и ее исполнение.В 2012 году Марина Шамба организовала ежегодный международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде", в рамках которого в Пицунду в разные годы с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Украины, Армении и многих других стран.Последние два года фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20151101/1016153939.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170911/unikalnyj-festival-organizatory-rasskazali-ob-organnyx-vecherax-v-picunde-1021847821.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20151101/1016114640.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200807/Mezhdunarodnyy-festival-Organnye-vechera-v-Pitsunde-v-etom-godu-ne-sostoitsya-1030701158.html

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культура, пицунда, орган, пицундский орган