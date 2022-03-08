Двойной праздник: первая абхазская органистка Марина Шамба отметила юбилей
19:38 08.03.2022 (обновлено: 20:12 08.03.2022)
© Sputnik / Илона Хварцкия Народная артистка Республики Абхазия Марина Шамба.
© Sputnik / Илона Хварцкия
Народная артистка Абхазии, художественный руководитель Государственного концертного зала Пицундского храма, первая абхазская органистка, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Марина Шамба 8 марта отмечает 70-летний юбилей.
С днем рождения и праздником и Международным женским днем признанного деятеля культуры поздравил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Он особо отметил неоценимый вклад Марины Шамба в развитие и популяризацию в стране органного искусства, в организацию международного фестиваля "Органные вечера в Пицунде", подчеркнув ее личную заслугу в сохранении самого пицундского органа в сложные времена.
О творческом пути органистки читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Путь к органу
Марина Шамба родилась в Гагре, где получила начальное и среднее образование. В 1967 году окончила музыкальную школу. Параллельно с учебой в общеобразовательной школе училась в Сухумском музыкальном училище, которое успешно окончила в 1970 году. Затем поступила в Тбилисскую государственную консерваторию, которую окончила по специальности "фортепиано", получив квалификацию концертмейстера, педагога и концертного исполнителя.
"Меня еще с детства привлекала музыка. Всегда любила слушать ее, напевать разные мелодии. В нашем доме часто проходили застолья, которые, как правило, сопровождались песнопениями. Любовь к музыке привили, наверное, мои педагоги в музыкальной школе: Зинченко Виолетта Степановна, директор гагрской музыкальной школы, и Кузнецова Ольга Николаевна — мой педагог по специальности, именно она развила тягу к музыке, что впоследствии повлияло на выбор дальнейшей профессии", - говорила Шамба в одном из интервью Sputnik.
Услышав впервые звуки органа, юная Марина Шамба, обучавшаяся тогда в Тбилисской консерватории по классу фортепиано, почувствовала себя так, словно провалилась в какой-то другой, совершенно удивительный мир. Его музыка покорила ее сразу. Однако она была твердо убеждена, что с этим инструментом может справиться только мужчина, что должна быть сила. И это вполне объяснимо, ведь многие считают профессию органиста сугубо мужским делом.
"На втором курсе обучения в Тбилисской консерватории я впервые услышала звуки органа, которые потрясли меня до глубины души. Но мне казалось, что мощь инструмента настолько велика, что с ней сможет справиться только мужчина, что женщина не сможет играть на органе. Я постаралась избавиться от мыслей об этом инструменте, но звуки органа продолжали завораживать меня, я не могла пройти мимо класса органа, если оттуда доносилась чья-либо игра", - вспоминает музыкант.
1 ноября 2015, 17:12
Оказавшись после окончания учебы в Москве, Марина все же решила попытать счастье. Она прошла стажировку в Московской консерватории у знаменитого педагога и органиста Леонида Исааковича Ройзмана, после чего профессор Ройзман рекомендовал ей поступать в аспирантуру. Так начинался ее путь в непростой профессии.
Во время учебы в Москве Марина загорелась идеей переложить для органа народные трагические произведения: "Песнь ранения", "Песнь о скале" и колыбельную Лакрба "Шьишь нани" и убедила своего педагога Леонида Ройзмана послушать ее игру. Елена Бутузова и Марина Невская переложили абхазские мотивы для органа.
Она сыграла сначала "Шьишь нани", после" Песнь ранения "и "Песнь о скале" по нотам, написанным ее друзьями от руки. Профессор слушал и молчал. После он подошел к своей ученице, а по щекам у него текли слезы. Он крепко взял ее за плечи и сказал: "Мариночка, я был бы большим грешником, если бы я вам не разрешил".
Сегодня ни одно выступление Марины Шамба не обходится без исполнения этих произведений, которые она с любовью называет просто "Абхазия". На пюпитре инструмента до сих пор стоят те самые ноты, которые написаны от руки Еленой Бутузовой и Мариной Невской. Позже Елена написала еще одно произведение, "Маленькую рапсодию" и посвятила ее своей абхазской подруге.
11 сентября 2017, 19:20
Возвращение в Абхазию
После окончания аспирантуры Марина Шамба вернулась в Абхазию, где стала работать в государственной филармонии и в музыкальном училище педагогом по классу фортепиано. В 1990 году организовала при Сухумском музучилище Детскую хоровую школу, директором которой была до начала Отечественной войны 1992-1993 годов.
Незадолго до начала грузино-абхазской войны Марина Шамба вместе с Абхазской государственной капеллой была приглашена в Германию. Концерты в городах Германии стали бесценным опытом для нее, так как каждый раз каждый орган необходимо было настраивать так, чтобы наилучшим образом передать краски и настроения своей программы.
Абхазская органистка даже играла на инструменте, за которым музицировал сам Иоганн Себастьян Бах.
"Это было волшебство какое-то. Играть на инструменте, за которым сидел знаменитейший композитор Бах. Человек, который до сих пор, словно живой. Органная музыка Баха – это основа всего. И тут я играю, какая-то "запятая", — скромно сказала о себе Марина Шамба. В той поездке она исполняла на органе "Абхазию".
"Мне хотелось везде ее показать. И она воспринималась везде очень душевно, очень хорошо", - заметила она.
На тот момент руководитель капеллы, музыкант и общественный деятель Нодар Чанба предупредил абхазских артистов об одной особенности немецкой публики. Немцы слушают весь концерт и аплодируют только в самом конце. Абхазскую капеллу и органистку Марину Шамба слушатели благодарили овациями.
1 ноября 2015, 16:06
Первые послевоенные годы ей приходилось идти в храм пешком из Гагры. За органом она следила, как за ребенком. Марина Шамба спасла от гибели отсыревший, поврежденный крысами инструмент.
Придя в первый раз после войны в храм, она открыла двери органа и, к ее ужасу, оттуда выбежала большая крыса. Внутри все было съедено, повреждены меха и даже железные трубы.
Восстановить орган – непростая задача и затратное дело. В Абхазии и сегодня нет нужных специалистов. В тяжелое время не остались в стороне российские коллеги и друзья Марины Николаевны. В 1994 году был проведен маленький ремонт органа.
"Все они уехали с войной. Война отняла столько времени. Все эти годы к нам никто не приезжал, но тем не менее, орган звучал. Было время, когда было 5-10 человек в храме. Но я была счастлива, когда двери были открыты. Приходили местные жители, люди из больницы, из школы, маленькие детишки. И сегодня, когда зал стал полон людьми, мне хочется, чтобы больше приходил мой народ. Когда я говорю мой народ, я имею ввиду все нации, проживающие в Абхазии. Мне хочется, чтобы они не относились к этому инструменту, как к морю. Море наше, оно здесь, близко. Мы в любую минуту можем искупаться".
Марина Шамба провела очень много благотворительных концертов. Ей хотелось обрадовать детей, школьников, которые не могли толком что-то увидеть и услышать в послевоенной республике.
"Хотелось дать им надежду на то, что жизнь не закончилась, что будет много радости и веселья. Приезжало много гостей. Хотелось показать им, что нас никто не убил до конца, что мы выжили и будем жить". Боль за Абхазию двигала ею.
Постепенно Марина собрала вместе всех абхазских музыкантов, и в Пицундском храме зазвучал не только орган, но и голоса солистов филармонии, капеллы и других профессионалов. В 2011 году мастера немецкой органостроительной фирмы "А. Schuke" провели большой ремонт органа. Огромные фуры с техникой, едва ли не полный цех, находились в Абхазии. Группы мастеров попеременно сменяли друг друга.
После этого в стране возобновились фестивали именно органной музыки. Инструмент жив, он звучит. Перед выступлением, признается Марина Шамба, она молится о том, чтобы зрители поняли ее и ее исполнение.
"Моего лица не видно. Кто-то ловит мимику, жесты, кто-то влюбляется в натуру человека, и как-то музыка передается. А тут спина человека. И моя самая главная заслуга – это поймать контакт с людьми через меня же. И чтобы я услышала, что они слушают музыку. А когда раздаются хлопки, то выше награды нет. Кто-то плачет, кто-то вспоминает что-то. Я рада тому, что можно увести людей за собой в иную сказку, в иной мир, куда, может, даже не каждому можно попасть".
В 2012 году Марина Шамба организовала ежегодный международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде", в рамках которого в Пицунду в разные годы с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Украины, Армении и многих других стран.
Последние два года фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса.