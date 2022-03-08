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Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 марта

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В среду, 9 марта, синоптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, сообщает отдел... 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T21:35+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В среду, 9 марта, синоптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, во второй половине дня, ближе к вечеру, дождь, местами возможен туман. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег. Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С. Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, весна