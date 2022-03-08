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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/skonchalsya-patsient-gudautskogo-koviddnogo-gospitalya--1037990452.html
Скончался пациент Гудаутского ковидного госпиталя
Скончался пациент Гудаутского ковидного госпиталя
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день - 52502. Выздоровели 47315 человек, скончались 659. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T09:10+0300
2022-03-08T09:48+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 7 марта провели у 298 человек, положительный результат получили 98 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. В Гудаутском ковидном госпитале умер мужчина 79 лет.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 33 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - пять в Гагрской ЦРБ – 12, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице один ковид-положительный пациент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/minzdrav-kollektivnyy-immunitet-k-koronavirusu-v-abkhazii-prevysil-30-1037980614.html
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Скончался пациент Гудаутского ковидного госпиталя

09:10 08.03.2022 (обновлено: 09:48 08.03.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 08.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день - 52502. Выздоровели 47315 человек, скончались 659.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 7 марта провели у 298 человек, положительный результат получили 98 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.
В Гудаутском ковидном госпитале умер мужчина 79 лет.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.03.2022
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 33 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - пять в Гагрской ЦРБ – 12, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице один ковид-положительный пациент.
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