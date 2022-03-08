https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/v-lnr-zayavili-ob-osvobozhdenii-pochti-vsey-territorii-respubliki-ot-vsu-1037990198.html

В ЛНР заявили об освобождении почти всей территории республики от ВСУ

В ЛНР заявили об освобождении почти всей территории республики от ВСУ

За 7 марта от украинских войск были освобождены населенные пункты Воеводовка, Кудряшовка,️ Пурдовка, Вороново, Метелкино,️ Осколоновка. 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T08:30+0300

2022-03-08T08:30+0300

2022-03-08T08:33+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. МИД Луганской народной республики заявил об освобождении почти всей территории республики от украинских войск, в понедельник были освобождены еще шесть населенных пунктов.Всего силами Народной милиции ЛНР освобождено 73 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик, говорится в сообщении.В настоящее время под контролем Луганской народной республики находятся 54 населенных пункта, которые были оккупированы украинскими войсками, отмечает народная милиция ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/minoborony-opublikovalo-itogi-12-go-dnya-spetsoperatsii-po-zaschite-donbassa-1037986742.html

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