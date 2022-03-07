https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/minoborony-opublikovalo-itogi-12-go-dnya-spetsoperatsii-po-zaschite-donbassa-1037986742.html

Минобороны опубликовало итоги 12-го дня спецоперации по защите Донбасса

Минобороны опубликовало итоги 12-го дня спецоперации по защите Донбасса

В ходе спецоперации продолжается нанесение точечных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T19:33+0300

2022-03-07T19:33+0300

2022-03-07T19:33+0300

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль еще семь населенных пункт: Кудряшовка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка, сообщает Минобороны России.Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка.В свою очередь российские Вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных районов оказывается гуманитарная помощь.В ходе спецоперации продолжается нанесение точечных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.Так, бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов, включая два пункта управления, радиолокационную станцию, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.В понедельник с 10:00, в соответствии с объявленным режимом тишины, были полностью остановлены все боевые действия. Однако, украинские боевики открывают огонь по всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, отмечает российское Минобороны.По словам вырвавшихся в воскресенье из Мариуполя жителей, обстановка в оккупированном ВСУ городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/minoborony-rossii-i-oon-obsudili-vzaimodeystvie-po-gumanitarnym-voprosam-1037986047.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/armiya-rossii-unichtozhila-2396-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037977365.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/litovkin-ob-obstrele-gumkoridorov-ukrainskimi-boevikami-stil-terroristov--1037982196.html

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