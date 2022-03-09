https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/banki-utochnili-kak-budut-rabotat-vypuschennye-v-rossii-karty-visa-1038008863.html
Банки уточнили, как будут работать выпущенные в России карты Visa
Банки уточнили, как будут работать выпущенные в России карты Visa
Ранее Альфа-банк в своем Telegram-канале сообщил, что Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T14:06+0300
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экономика
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта, продление сроков транзакций до 11 марта касается только клиринговых расчетов. Об этом пишут Альфа-банк и Сбербанк.Ранее сообщалось, что выпущенные в России карты Visa будут работать до 11 марта, вместо 10 марта. Однако, уточняется, что продление касается только клиринга (расчетов между банками). Ранее компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России – карты российских банков, попавших под санкции, перестали выпускаться, также исчезла возможность оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах и расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/oplata-po-rossiyskim-kartam-v-app-store-perestanet-rabotat--1038008467.html
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Банки уточнили, как будут работать выпущенные в России карты Visa
14:06 09.03.2022 (обновлено: 14:25 09.03.2022) Подписаться на
Ранее Альфа-банк в своем Telegram-канале сообщил, что Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта, продление сроков транзакций до 11 марта касается только клиринговых расчетов. Об этом пишут Альфа-банк и Сбербанк.
Ранее сообщалось, что выпущенные в России карты Visa будут работать до 11 марта, вместо 10 марта. Однако, уточняется, что продление касается только клиринга (расчетов между банками).
"Сообщения ряда банков о том, что транзакции по картам Visa будут работать у клиентов за рубежом до 11 марта включительно не соответствуют действительности. Продлен срок межбанковских клиринговых расчетов, эта мера не касается клиентов", – также заявил в своем Telegram-канале Сбербанк.
Ранее компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России – карты российских банков, попавших под санкции, перестали выпускаться, также исчезла возможность оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах и расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay.