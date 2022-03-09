https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/oplata-po-rossiyskim-kartam-v-app-store-perestanet-rabotat--1038008467.html

Оплата по российским картам в App Store перестанет работать

Оплата по российским картам в App Store перестанет работать

Компания Apple, как и ряд других американских и западных компаний, из-за событий на Украине объявила о приостановке продаж своей продукции в России. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T14:00+0300

2022-03-09T14:00+0300

2022-03-09T14:26+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Оплата по российским картам в App Store перестанет проходить с 10 марта, говорится в Telegram-канале Альфа-банка.Отмечается, что есть способы, которые позволят использовать платные приложения."Завтра в App Store перестанет проходить оплата по российским картам. Есть два способа сделать так, чтобы все работало как обычно", – говорится в сообщении банка.Первый способ заключается в том, чтобы заранее положить деньги на Apple ID, оплата с российских карт в среду пройдет, указал банк.Второй способ – пополнить Apple ID по номеру телефона.Американская компания Apple, производитель гаджетов с iOS, из-за событий на Украине ранее уже объявила о приостановке продаж в России. Кроме того, в связи с приостановкой операций в России международными платежными системами Visa и Mastercard не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/visa-prodlila-srok-raboty-rossiyskikh-kart-na-odin-den-1038006906.html

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