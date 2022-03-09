https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-elektrichestva-1038014049.html
Часть Гудаутского района осталась без электричества
Часть Гудаутского района осталась без электричества
Основными проблемами электроэнергетической отрасли Абхазии являются повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T17:52+0300
2022-03-09T17:52+0300
2022-03-09T18:01+0300
в абхазии
отключение электричества
новости
черноморэнерго
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. В результате аварии на воздушной линии "Калдахуара" без света осталась часть Гудаутского района, сообщает "Черноморэнерго". На место аварии уже выехала ремонтная бригада, причины аварии выясняются.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/chanba-ob-ustanovke-priborov-ucheta-elektroenergii-izbezhat-otvetstvennosti--ne-poluchitsya--1037980438.html
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отключение электричества, новости, черноморэнерго
Часть Гудаутского района осталась без электричества
17:52 09.03.2022 (обновлено: 18:01 09.03.2022) Подписаться на
Основными проблемами электроэнергетической отрасли Абхазии являются повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
В результате аварии на воздушной линии "Калдахуара" без света осталась часть Гудаутского района, сообщает
"Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии остались четыре подстанции: "Мысра", "Мысра-тяга", "Лыхны" и "Гудаута 110".
На место аварии уже выехала ремонтная бригада, причины аварии выясняются.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.