https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-elektrichestva-1038014049.html

Часть Гудаутского района осталась без электричества

Часть Гудаутского района осталась без электричества

Основными проблемами электроэнергетической отрасли Абхазии являются повышенные нагрузки и изношенность инфраструктуры. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T17:52+0300

2022-03-09T17:52+0300

2022-03-09T18:01+0300

в абхазии

отключение электричества

новости

черноморэнерго

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. В результате аварии на воздушной линии "Калдахуара" без света осталась часть Гудаутского района, сообщает "Черноморэнерго". На место аварии уже выехала ремонтная бригада, причины аварии выясняются.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/chanba-ob-ustanovke-priborov-ucheta-elektroenergii-izbezhat-otvetstvennosti--ne-poluchitsya--1037980438.html

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отключение электричества, новости, черноморэнерго