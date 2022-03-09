https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/dokumenty-s-planami-kieva-atakovat-donbass-popali-v-rasporyazhenie-rossiyskikh-voennykh-1038001789.html

Документы с планами Киева атаковать Донбасс попали в распоряжение российских военных

Документы с планами Киева атаковать Донбасс попали в распоряжение российских военных

Секретные документы попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения специальной военной операции. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T09:55+0300

2022-03-09T09:55+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. В распоряжение российских военных попали документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции на Донбассе в марте, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова."В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года", – сказал генерал.Конашенков напомнил, что в феврале западные СМИ тиражировали заявления руководства Киева о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы "политико-дипломатическим путем".Генерал уточнил, что в распоряжении МО РФ находится приказ командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/rosgvardiya-zayavila-chto-polnostyu-kontroliruet-zaporozhskuyu-aes--1038000846.html

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