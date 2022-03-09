https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/rosgvardiya-zayavila-chto-polnostyu-kontroliruet-zaporozhskuyu-aes--1038000846.html
Росгвардия заявила, что полностью контролирует Запорожскую АЭС
Росгвардия заявила, что полностью контролирует Запорожскую АЭС
Станция продолжает работать в штатном режиме после вооруженной провокации, которую устроила 4 марта украинская диверсионная группа. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T08:35+0300
2022-03-09T08:35+0300
2022-03-09T09:34+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038000813_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_aefda35d251e450ee94c7082eae140eb.jpg
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Ситуация на Запорожской АЭС полностью взята под контроль, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Росгвардии.Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их вывезли с территории АЭС и отпустили по домам.По сообщению Минобороны, 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, которая привела к боестолкновению в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, находящегося за периметром станции с энергоблоками.Представитель ведомства добавил, что администрация объекта выполняет свои обязанности, необходимый пропускной режим осуществляется в полном объеме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minooborony-rossii-zayavilo-o-provokatsiyakh-vsu-na-zaporozhskoy-aes-1037929181.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038000813_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_eef0ed2ed470ab281760f01f1e91a25e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, политика
Росгвардия заявила, что полностью контролирует Запорожскую АЭС
08:35 09.03.2022 (обновлено: 09:34 09.03.2022) Подписаться на
Станция продолжает работать в штатном режиме после вооруженной провокации, которую устроила 4 марта украинская диверсионная группа.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
Ситуация на Запорожской АЭС полностью взята под контроль, пишет РИА Новости
со ссылкой на представителя Росгвардии.
Отмечается, что в результате переговоров с национальной гвардией Украины 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а станция перешла под контроль российских сил.
Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их вывезли с территории АЭС и отпустили по домам.
По сообщению Минобороны, 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, которая привела к боестолкновению в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, находящегося за периметром станции с энергоблоками.
"В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было", — уточнил представитель Росгвардии.
Представитель ведомства добавил, что администрация объекта выполняет свои обязанности, необходимый пропускной режим осуществляется в полном объеме.