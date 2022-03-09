https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/rosgvardiya-zayavila-chto-polnostyu-kontroliruet-zaporozhskuyu-aes--1038000846.html

Росгвардия заявила, что полностью контролирует Запорожскую АЭС

Росгвардия заявила, что полностью контролирует Запорожскую АЭС

Станция продолжает работать в штатном режиме после вооруженной провокации, которую устроила 4 марта украинская диверсионная группа. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T08:35+0300

2022-03-09T08:35+0300

2022-03-09T09:34+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Ситуация на Запорожской АЭС полностью взята под контроль, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Росгвардии.Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их вывезли с территории АЭС и отпустили по домам.По сообщению Минобороны, 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, которая привела к боестолкновению в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, находящегося за периметром станции с энергоблоками.Представитель ведомства добавил, что администрация объекта выполняет свои обязанности, необходимый пропускной режим осуществляется в полном объеме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minooborony-rossii-zayavilo-o-provokatsiyakh-vsu-na-zaporozhskoy-aes-1037929181.html

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