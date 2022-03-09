https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/mchs-abkhazii-otpravit-v-lnr-do-25-tonn-gumanitarnogo-gruza-1038010911.html
МЧС Абхазии отправит в ЛНР до 25 тонн гуманитарного груза
МЧС Абхазии отправит в ЛНР до 25 тонн гуманитарного груза
МЧС Абхазии объявило о сборе гуманитарного груза на прошлой неделе. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T15:35+0300
2022-03-09T15:35+0300
2022-03-09T15:50+0300
в абхазии
мчс абхазии
днр
лнр
гуманитарная помощь
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038010658_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a078c8b38316307d187420b1d1a0b259.jpg
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. МЧС Абхазии отправит до 25 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Луганской Народной Республики, рассказал в интервью радио Sputnik глава ведомства Лев Квициния.По его словам, две грузовые машины с гуманитарной помощью отправятся в Луганск и освобожденные города ЛНР в четверг, 10 марта. Они везут сахар, муку, макароны, тушенку и детские вещи.Квициния отметил, что в сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство.После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/marshruty-gumanitarnykh-koridorov-na-ukraine-1037999878.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038010658_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee21def0d14f4fc62368b74f82ccf03f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, днр, лнр, гуманитарная помощь, абхазия
МЧС Абхазии отправит в ЛНР до 25 тонн гуманитарного груза
15:35 09.03.2022 (обновлено: 15:50 09.03.2022) Подписаться на
МЧС Абхазии объявило о сборе гуманитарного груза на прошлой неделе.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
МЧС Абхазии отправит до 25 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Луганской Народной Республики, рассказал в интервью радио Sputnik
глава ведомства Лев Квициния.
По его словам, две грузовые машины с гуманитарной помощью отправятся в Луганск и освобожденные города ЛНР в четверг, 10 марта. Они везут сахар, муку, макароны, тушенку и детские вещи.
Квициния отметил, что в сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство.
После отправки первой партии в ЛНР, МЧС продолжит сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР.
После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".