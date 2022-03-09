https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/mchs-abkhazii-otpravit-v-lnr-do-25-tonn-gumanitarnogo-gruza-1038010911.html

МЧС Абхазии отправит в ЛНР до 25 тонн гуманитарного груза

МЧС Абхазии отправит в ЛНР до 25 тонн гуманитарного груза

МЧС Абхазии объявило о сборе гуманитарного груза на прошлой неделе. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T15:35+0300

2022-03-09T15:35+0300

2022-03-09T15:50+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. МЧС Абхазии отправит до 25 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Абхазии для Луганской Народной Республики, рассказал в интервью радио Sputnik глава ведомства Лев Квициния.По его словам, две грузовые машины с гуманитарной помощью отправятся в Луганск и освобожденные города ЛНР в четверг, 10 марта. Они везут сахар, муку, макароны, тушенку и детские вещи.Квициния отметил, что в сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство.После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/marshruty-gumanitarnykh-koridorov-na-ukraine-1037999878.html

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